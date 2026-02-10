Philipp Amthor
Philipp Amthor / J. Marguier
Philipp Amthor im Gespräch mit Volker Resing Cicero Podast Politik: „Die AfD ist inhaltlich schwachbrüstig aufgestellt“

Philipp Amthor liebt die Kontroverse, doch interner Streit könne auch schädlich sein, sagt der CDU-Politiker. Im Cicero-Podcast spricht er über die Brandmauer, die schlechte Stimmung an der CDU-Basis und: McDonald’s.

VON VOLKER RESING am 13. Februar 2026 2 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Vor dem Bundesparteitag seiner Partei in Stuttgart fordert der CDU-Mitgliederbeauftragte Philipp Amthor eine härtere Auseinandersetzung mit der AfD. Zugleich warnt der Parlamentarische Staatssekretär im neuen Digitalministerium vor zu vielen parteiinternen Reformdebatten. Die würden in der Öffentlichkeit „zu schnell verhetzt“, meint Amthor im Cicero-Podcast Politik. Vielmehr sei das Ergebnis wichtig: Deutschland müsse wieder „auf einen Kurs des Wirtschaftswachstums“ kommen.

Zum Umgang mit der AfD beklagt Amthor, dass die CDU zu lange die wachsende Konkurrenz am rechten Rand ignoriert habe. „Ich bin weit davon entfernt, die AfD zu bagatellisieren, aber ich glaube, dass die Auseinandersetzung in der Demokratie immer von Konfrontation und inhaltlicher Tiefe leben sollte“, so der CDU-Politiker. Wenn es um die Inhalte gehe, habe er festgestellt, sei die AfD „oft ganz schwachbrüstig aufgestellt”. 
 

Volker Resing und Philipp Amthor
Volker Resing (li.) und Philipp Amthor im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 9. Februar 2026 aufgezeichnet.

