Ansonsten: ordentlicher Seitenscheitel, weißes Hemd, die Deutschlandflagge am Revers, so steht Amthor Mitte März auf der Bühne von Clärchens Ballhaus, einem der wenigen Orte in Berlin-Mitte, die in ihrer Ranzigkeit noch den Charme des nachwendigen Ostberlins atmen. Neben ihm, die Hände in den Taschen seiner Jeans, der Kevin, also Kühnert, Chef der Jusos. Luise Amtsberg von den Grünen, in einem mit Palmen bemalten Blazer, komplettiert das Trio der Jung­stars der deutschen Politik. Der Spiegel hat die drei eingeladen, um die Frage zu klären, ob die Politik den Nachwuchs vernachlässige.