- Kehrtwende beim Verfassungsschutz?
Der Verfassungsschutz beobachtet seinen früheren Chef Hans-Georg Maaßen wegen angeblicher „Delegitimierung des Staates“. Nun sorgt ein Gerichtsdokument für Irritationen: Demnach soll der Phänomenbereich inzwischen „aufgelöst“ worden sein. An der fragwürdigen Praxis der Behörde ändert sich dadurch nichts.
Seit drei Jahren wird der ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes, Hans-Georg Maaßen, von eben diesem wegen Extremismusverdachts beobachtet. Seit zwei Jahren liegt dem Verwaltungsgericht Köln Klage dagegen vor. Bis heute hat nicht eine einzige mündliche Verhandlung stattgefunden. Eine solche sei nicht einmal terminiert.
