Hans-Georg Maaßen
Wer sich, wie Hans-Georg Maaßen, als Dissident bezeichnet, outet sich dadurch für den Verfassungsschutz als Exttemist - und muss fortan wie ein Dissident behandelt werden / picture alliance / ABBfoto | -

Phänomenbereich „Delegitimierung“ wurde „aufgelöst“ Kehrtwende beim Verfassungsschutz?

Der Verfassungsschutz beobachtet seinen früheren Chef Hans-Georg Maaßen wegen angeblicher „Delegitimierung des Staates“. Nun sorgt ein Gerichtsdokument für Irritationen: Demnach soll der Phänomenbereich inzwischen „aufgelöst“ worden sein. An der fragwürdigen Praxis der Behörde ändert sich dadurch nichts.

VON MATHIAS BRODKORB am 5. März 2026 7 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

Seit drei Jahren wird der ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes, Hans-Georg Maaßen, von eben diesem wegen Extremismusverdachts beobachtet. Seit zwei Jahren liegt dem Verwaltungsgericht Köln Klage dagegen vor. Bis heute hat nicht eine einzige mündliche Verhandlung stattgefunden. Eine solche sei nicht einmal terminiert.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Dr. Armin Schmid | Do., 5. März 2026 - 13:22

Der Verfassungsschutz arbeitet weiterhin ganz vorne mit an der Delegitimierung des Staates.

Wenn Sesselfurzer sich weiterhin an der Verfolgung unliebsamer Meinungen bzw. Meinungsäußerungen "unterhalb der Strafbarkeitsgrenze" abarbeiten und sich praktisch ausschließlich dem "Kampf gegen Rechts" widmen, wobei der Terror von linken und islamistischen Gruppierungen genauso ignoriert wird wie die Bestrebungen zur Umgestaltung Deutschlands in einen islamischen Gottesstaat, dann gehört der Verfassungsschutz abgeschafft.

S. Kaiser | Do., 5. März 2026 - 14:47

Der Phänomenbereich „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ wurde 2021 eingerichtet, also noch unter Merkels Kabinett, bevor Ende 21 Faeser als weisungsbefugte IM übernahm.
Wenn man sich Faesers unermüdlichen Kampf „gg rechts“ vor Augen führt, und sich an ihr Zitat „Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen“ erinnert, so fiel diese Aussage auf einer PK zs mit Haldenwang im Februar 24 nach den Anti-Rechts-Massendemos aufgrund der Correctiv-Story.
Auf der Seite des BMI findet sich dazu im vorgestellten Maßnahmenpaket „gg rechts“ folgender Aussage: „Der nächste Lagebericht „Rechtsextremisten, ‚Reichsbürger‘ und ‚Selbstverwalter‘ in Sicherheitsbehörden“ wird erstmals den Bereich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates einbeziehen und im zweiten Quartal 2024 veröffentlicht.“
Klingt also, als wäre der Bereich nicht inhaltlich aufgelöst, sondern nur strukturell im Bereich Rechtsextremismus integriert worden.

Walter Buehler | Do., 5. März 2026 - 15:46

Sie zeigen darin, wie die offiziell mit der Staatssicherheit befassten deutschen Behörden mit der politischen Opposition umgehen, und was diese Behörden in unserer Demokratie unter den Begriffen "Legitimieren" und unter "Delegitimieren" tatsächlich verstehen.

Die Bibel hat wieder mal recht: „Deine Sprache verrät dich.“

Die pseudo-logische Art, wie der Begriff „Dissident“ in dem zitierten Vs-Text verwendet wird, zeigt klar, dass sich die Verfasser als sakrosankte Hüter der deutschen Sprache (samt ihrer schweren Fremdwörter) verstehen.

Der Verfassungsschutz empfindet sich als der oberste Zensor im deutschen Sprachraum, der messerscharf gute (legitime) Wörter von bösen (delegitimierenden) Wörtern unterscheiden kann.

Wäre es da aber nicht konsequent, wenn der Vs die beiden Wortlisten nicht nur an seine KI verfüttern würde, sondern diese Listen allen Bürgern - wie einst die katholische Kirche – in einem „Index verborum prohibitorum“ offen anbieten würde?

Brigitte Miller | Do., 5. März 2026 - 16:04

ist die richtige Bezeichnung für diese Aktivitäten.

