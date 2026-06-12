- Die Bundeswehr braucht verlässliche Reservisten
Bei der Bundeswehr zeichnen sich auch in Sachen Reserve Schritte ab, die Truppe wieder verteidigungfähig zu machen. Aber die richtig großen Reformen scheut die Bundesregierung offenbar.
Die Bundeswehr soll wieder größer werden. Deutlich größer. 260.000 aktive Soldaten, dazu 200.000 Reservisten. So lauten die Zielgrößen, die in Grundsatzdokumenten in Berlin Einzug gehalten haben. Vor wenigen Jahren wären solche Zahlen noch als so überzogen wie unrealistisch bezeichnet worden. Heute wirken sie wie eine Notwendigkeit.
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