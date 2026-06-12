Reservisten
Gedenkmarsch von Reservisten für gefallene Soldaten, Potsdam, 28.07.2025 / picture alliance/dpa | Soeren Stache

Pflicht statt Prinzip Hoffnung Die Bundeswehr braucht verlässliche Reservisten

Bei der Bundeswehr zeichnen sich auch in Sachen Reserve Schritte ab, die Truppe wieder verteidigungfähig zu machen. Aber die richtig großen Reformen scheut die Bundesregierung offenbar.

VON RICHARD DREXL am 15. Juni 2026 7 min

Autoreninfo

Richard Drexl ist Oberst außer Dienst der Luftwaffe mit unter anderem langjährigen Erfahrungen im Bundesministerium der Verteidigung

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Die Bundeswehr soll wieder größer werden. Deutlich größer. 260.000 aktive Soldaten, dazu 200.000 Reservisten. So lauten die Zielgrößen, die in Grundsatzdokumenten in Berlin Einzug gehalten haben. Vor wenigen Jahren wären solche Zahlen noch als so überzogen wie unrealistisch bezeichnet worden. Heute wirken sie wie eine Notwendigkeit.

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Ingo Frank | Mo., 15. Juni 2026 - 07:37

wenn es quasi keine Armee gibt die verteidigungsfähig ist ? Typisch deutschen Problem, das Pferd von hinten auf zu zäumen …..
Und außerdem, wozu ein Land verteidigen, was immer mehr an eigener Identität und vor allem Wohlstand verliert. In dem sich der Bürger bereits im eigenen Land mehr Al fremd vorkommt. Der wie ich, die Hauptstadt Berlin meidet …..weil man mehrfach auf dem Weg vom Gesundbrunnen bis zum Hotel nach 22.00Uhr angepöbelt wird und froh war am Ende, dass es „nur“ beim pöbeln blieb…… Es ist in diesem Land nicht mehr möglich die persönliche Sicherheit zu gewähren wenn man sich außerhalb der Thüringer Provinz befindet was braucht es da eine Armee die uns schützen soll ? Lachhaft, einfach nur lachhaft !
MfG a d Erfurter Republik

Sunstreet | Mo., 15. Juni 2026 - 07:50

Wie gut ging es diesem Land, als Leute wie Herr Drexl in der 2. und 3. Reihe standen. Deutschlands Frieden znd Wohlstand wurde noch nie vom Militär gesichert. Dazu bedarf es anderer Mittel als Milliarden sinnlos in Waffen zu versenken und Menschen zum Töten und Sterben zu animieren. Aber als Vertreter des militärisch-industriellen Komplexes und inmitten militärischer Sandkastenspiele gelebt, muss natürlich die Kriegstüchtigkeit der Bevölkerung proklamiert werden. Sind ja nur Kriegsressourcen.

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