- „Pflege muss würdevoll bleiben“
Seit Jahren wartet die Pflegebranche auf eine Reform. Dass die mit den aktuell diskutierten Plänen zur Pflegeversicherung kommen wird, bezweifeln Experten. Ein Interview mit Ulrike Ehrlich vom Deutschen Zentrum für Altersfragen.
Ulrike Ehrlich ist seit 2018 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA). Dor beschäftigt sie sich vor allem mit der Vereinbarkeit von familiärer Pflege und Erwerbsleben, familiärer Pflege und Wohlbefinden sowie mit sozialer Ungleichheit.
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