Vier Erwachsene im Gespräch, zwei stehen, zwei sitzen, in heller Innenumgebung, Foto.
Gesundheitsministerin Nina Warken (l.) macht sich im Seniorenzentrum St.-Elisabeth-Stift in Berlin ein Bild von der Pflegesituation / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Reform der Pflegeversicherung „Pflege muss würdevoll bleiben“

Seit Jahren wartet die Pflegebranche auf eine Reform. Dass die mit den aktuell diskutierten Plänen zur Pflegeversicherung kommen wird, bezweifeln Experten. Ein Interview mit Ulrike Ehrlich vom Deutschen Zentrum für Altersfragen.

INTERVIEW MIT ULRIKE EHRLICH am 9. Juni 2026

Autoreninfo

Pat Christ hat Kulturgeschichte an der Universität Würzburg studiert. Seit 1990 arbeitet sie als freischaffende Foto- und Textjournalistin.

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Ulrike Ehrlich ist seit 2018 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA). Dor beschäftigt sie sich vor allem mit der Vereinbarkeit von familiärer Pflege und Erwerbsleben, familiärer Pflege und Wohlbefinden sowie mit sozialer Ungleichheit.

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Pamina | Di., 9. Juni 2026 - 09:28

kann wirklich entfallen. Hier ist wohl das Missbrauchspotential besonders hoch. Sie sollte maximal gezahlt werden bei Alleinstehenden oder wenn beide Ehepartner eine Pflegestufe haben.

Dringend erforderlich wäre, dass die Investitionskosten auch wie vorgesehen von den Ländern übernommen werden und nicht mehr auf die Pflegeheimbewohner umgelegt werden dürfen, wenn die Länder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Das ist ein Freifahrtsschein für die Länder und das ist skandalös. Ebenso verhält es sich mit den Ausbildungskosten.

Auch stellt sich die Frage, wieso ein Heimplatz überhaupt so viel kostet. Mit Pflege sollte kein Profit gemacht werden dürfen und solche Einrichtungen gemeinnützig sein.

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