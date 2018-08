Wenn jemand in solchen Fällen was ausrichten kann, dann Petra Köpping. Die 60-jährige SPD-Frau hat sich als Ministerin für Integration und Gleichstellung in Sachsen an die Spitze einer neuen Bewegung gestellt. Ihr Ministerium war ursprünglich für Flüchtlinge gedacht. Jetzt wird es zur Beschwerdestelle für jenen Teil des Ostens, der die Härten der Nachwendezeit noch nicht verwunden hat.