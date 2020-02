So erreichen Sie Matthias Iken:

Es ist fast unmöglich, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) aus der Ruhe zu bringen. Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays for Future, hat es Ende September bei der Klimawoche auf dem Hamburger Rathausmarkt geschafft. Wutschnaubend hatte die 23-jährige Aktivistin in einem Rundumschlag das Klimapaket der Großen Koalition zerpflückt, Radikalität statt Kompromisse und ein Ende des motorisierten Individualverkehrs gefordert, als der leise Mann auf dem Podium neben ihr laut wurde. „Wenn Sie Leute gegen die Wand drücken, ernten Sie Widerstand“, schimpfte Tschentscher. Man müsse in der Politik schließlich auch diejenigen einbeziehen, die keine großen finanziellen Möglichkeiten hätten.

Überraschend, dass ausgerechnet eine radikale Klimaschützerin den Unmut des Bürgermeisters weckt. Denn der 54-Jährige, der die Hansestadt seit 21 Monaten regiert, versteht sich selbst als Aktivist gegen den Treibhauseffekt: In seiner ersten Regierungserklärung im April 2018 war noch keine Minute vorbei, als er auf das Thema Klimaschutz kam. Tschentscher will die Hansestadt mit ihren 1,8 Millionen Einwohnern zu einer internationalen Metropole der Moderne machen – Wissenschaft, Digitalisierung und Klimaschutz, aber auch der soziale Ausgleich und Bildung für alle spielen für ihn eine zentrale Rolle.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.