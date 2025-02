Seit 2018 ist der Sozialdemokrat ­Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Am 2. März stellt er sich bei den Bürgerschaftswahlen in dem Stadtstaat der Wiederwahl. Einer bundesweiten Öffentlichkeit war er bereits als akribischer Finanzsenator im Senat des damaligen Ersten Bürgermeisters Olaf Scholz aufgefallen. Der 59-jährige Tschentscher ist von Haus aus Humanmediziner. 2008 wurde Tschentscher an der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg habilitiert. Von 2008 bis zu seinem Eintritt in den Senat im März 2011 arbeitete der Privatdozent für das Fach Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin als Oberarzt im Zentrum für Diagnostik des UKE.