Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Politiker ohne Amt haben es schwer, überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Da muss schon eine steile These her, um nochmals Schlagzeilen zu machen. Nach diesem Rezept verfährt Merkels einstiger Generalsekretär Peter Tauber (2013–2017). Im Stern schlug Tauber jetzt vor, im Umgang mit der AfD „über eine neue Politik der roten Linie nachzudenken“, die es auch erlauben soll, Beschlüsse zu fassen, denen die AfD zustimmt. Es gehe darum, dass nicht bei jeder Entscheidung „die Nazikeule geschwungen wird“, sagte Tauber. Andernfalls gebe es „parlamentarische Blockaden“. Die Stigmatisierung der AfD helfe der Partei nur. Ähnliches äußerte auch Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg.

Allerdings dürfte es die AfD längst nicht mehr geben, wenn die Vorhersagen des „Strategen“ Tauber eingetreten wären. Im September 2014 war sich Tauber ganz sicher, die AfD könne der CDU nicht gefährlich werden. „Jetzt mag sie vielleicht noch in ein oder zwei Landtage einziehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Weg der Piraten gehen wird“, prophezeite Tauber damals.