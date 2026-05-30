- Die CSU braucht Grundsätze, nicht die bundesweite Ausdehnung
Es gärt in der CSU. Markus Söder regiert zwar erfolgreich, aber die Wahlergebnisse sind für weiß-blaue Verhältnisse bescheiden. Da kommt das Urgestein Peter Gauweiler mit einem Uralt-Vorschlag um die Ecke: Die CSU solle auch außerhalb Bayerns antreten.
Ob der Heilige Geist beteiligt war, als CSU-Vize Manfred Weber in seinem fünfseitigen „Pfingstbrief“ dem großen Vorsitzenden Markus Söder die Leviten las? Wohl kaum. Was der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) zu Papier brachte, hatte mit dem „Brausen vom Himmel“, wie es in der Bibel heißt, wenig zu tun. Es war vielmehr eine ganz irdische, knallharte Kritik an Söder, der eindeutig gemeint war, obwohl Weber seinen Namen gar nicht erwähnte: dass der CSU Konzepte fehlten, dass Klick-Zahlen nicht das entscheidende Kriterium sein könnten und dass der Partei eine Grundsatzdiskussion gut tun würde. Das alles zielte eindeutig auf Söder ab.
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