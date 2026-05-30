Peter Gauweiler und eine sehr alte Idee - Die CSU braucht Grundsätze, nicht die bundesweite Ausdehnung

Es gärt in der CSU. Markus Söder regiert zwar erfolgreich, aber die Wahlergebnisse sind für weiß-blaue Verhältnisse bescheiden. Da kommt das Urgestein Peter Gauweiler mit einem Uralt-Vorschlag um die Ecke: Die CSU solle auch außerhalb Bayerns antreten.