Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Wolfgang Schroeder ist Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Universität Kassel und Research Fellow am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. 2019 erschien sein Sammelband „Smarte Spalter: Die AfD zwischen Bewegung und Parlament.“ Schroeder ist Mitglied der Grundwertekommission der SPD.

Herr Schroeder, seit Jahren bläst der AfD von Medien, politischer Konkurrenz und inzwischen auch dem Verfassungsschutz ein harter Wind entgegen. Dennoch steht die Partei in Umfragen fast bei ihrem Wahlergebnis von 2017, also 12,7 Prozent. Wie ist das zu erklären?

Die AfD hat das Potenzial, bei der Bundestagswahl ein ähnliches oder sogar noch stärkeres Ergebnis als 2017 zu erreichen.

Das ist überraschend.

Die meisten Analysen konzentrieren sich zu stark auf die Politikinteressierten. Aber diese haben häufig eine andere Agenda als die eher Politikfernen. Bei Wahlen kommen aber letztere, die eine bedeutende Größe auf dem Wählermarkt sind, auch zum Zuge. Am Anfang war die AfD noch stark im Bereich der Politikinteressierten angesiedelt – der Euroskeptizismus stand im Zentrum, viele Wähler waren durchaus auch im bürgerlichen Bereich verankert.

Das hat sich aber spätestens 2015 geändert.

Genau, die Partei wird seither immer weniger von ehemaligen Wählern von CDU, SPD, FDP und Linken genährt, sondern im Zeitverlauf sind es immer stärker jene aus dem Feld der ehemaligen Nichtwähler, die die AfD stärken. Gemeint sind diejenigen, die mit dem politischen Betrieb eigentlich nichts zu tun haben wollen, die dabei einerseits über ein recht festes Weltbild verfügen, das sich aus dem Gefühl speist, dass sich aus ihrer Sicht vieles im Land nicht zum Positiven verändert.

Und andererseits?

Andererseits besteht mit der AfD für sie ein Angebot, dass diese Nachfrage nach einer Stimme gegen das Establishment befriedet. Was die AfD genau macht, also ob sie einig oder zerstritten ist, kompetent oder inkompetent, ist für diese Wähler von geringerer Relevanz. Sie sind deshalb auch in einem gewissen Maße immun gegenüber der Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz, den parteiinternen Kämpfen und dem manifesten Rechtsextremismus in Teilen dieser Partei.

Professor Dr. Wolfgang Schroeder

2017 war das Thema Migration der große Aufreger, der die AfD stark gemacht hat. Viele prophezeiten: Der Wegfall dieses Themas wird die AfD schwächen, weil viele AfD-Wähler wieder ins Nichtwähler-Dasein zurückkehren werden. Aber das ist nicht passiert. Warum nicht?

Diese Schwächung ist ja bei den zurückliegenden Wahlen durchaus eingetreten. Der Zuspruch für die AfD ist stark zurückgegangen: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat die Partei deutlich verloren. Das liegt vermutlich daran, dass sich die Agenda etwas verschoben hat, und es der Partei bisher nicht gelungen ist, die Corona-Krisensituation in politisches Kapital zu übersetzen. Wenn man sich aber die jüngste Allensbach-Umfrage ansieht, zeigt sich, dass das Thema Flüchtlinge bei den eher Politikfernen weiterhin an erster Stelle steht. Für einen Teil der Wählerschaft ist das Thema also nach wie vor von außerordentlicher Bedeutung, und dieser Teil ist durchaus mobilisierungsfähig. In dieser Frage existiert eine Spaltungslinie: Auf der einen Seite Deutschland als offene Gesellschaft mit einer Willkommenskultur, auf der anderen Seite Deutschland mit der Sehnsucht nach einer homogenen, traditionsorientierten, nationalen Linie.

Manche sehen die AfD dahingehend als eine Gegenbewegung gegen das Erstarken der Grünen. Gibt es da einen Zusammenhang?

Der besteht zweifellos. Zwischen diesen Parteien und ihren Milieus besteht die größte Polarität und die geringste Berührung. Die Parteien verkörpern unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die gesellschaftliche Ordnung und Lebensführung gestaltet werden soll. Hier im Wissenschaftszentrum unterscheiden wir zwischen Kommunitarismus und Kosmopolitismus, das ist eine Möglichkeit, um diese Bipolarität abzubilden.

Also korrespondiert die Stärke der Grünen mit dem Erstarken der AfD?