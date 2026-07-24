Friedrich Merz würde die Sommerpause gerne insoweit genießen, wie es einem Bundeskanzler möglich ist; denn der ist immer im Dienst. Jedenfalls kann er nicht das geringste Interesse daran haben, dass das publizistische Sommerloch mit Personalspekulationen gefüllt wird. Deshalb hat er kurz vor seinem Urlaubsbeginn Pflöcke eingeschlagen. Und zugleich angekündigt, dass es im Kabinett noch „weitere Veränderungen“ geben werde. Das hält die in der Hauptstadt so beliebten Personalspekulationen in Gang.