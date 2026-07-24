Merz
Bundeskanzler Merz bei seiner Pressekonferenz zur Personalrochade / picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Personalrochade im Kabinett Der Kanzler baut um

Bundeskanzler Merz nutzt den Wechsel von Kanzleramtsminister Frei an die Spitze der Fraktion für mehrere Veränderungen im Kabinett. Und macht mit der bisherigen Gesundheitsministerin Warken erstmals eine Frau zur Kanzleramtsministerin.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 24. Juli 2026 6 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Zur Artikelübersicht

Friedrich Merz würde die Sommerpause gerne insoweit genießen, wie es einem Bundeskanzler möglich ist; denn der ist immer im Dienst. Jedenfalls kann er nicht das geringste Interesse daran haben, dass das publizistische Sommerloch mit Personalspekulationen gefüllt wird. Deshalb hat er kurz vor seinem Urlaubsbeginn Pflöcke eingeschlagen. Und zugleich angekündigt, dass es im Kabinett noch „weitere Veränderungen“ geben werde. Das hält die in der Hauptstadt so beliebten Personalspekulationen in Gang.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.