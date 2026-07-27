- Das Endspiel
Noch nie in der Geschichte der CDU war ein Kanzler und Parteivorsitzender nach so kurzer Zeit so gering angesehen und intern so umstritten wie Friedrich Merz. Schwache Wahlergebnisse im Osten könnten die Debatte um seine Zukunft anheizen.
Die CDU ist – zusammen mit der CSU – zum Solitär geworden. Sie ist die einzige christlich-demokratische Volkspartei Europas mit (noch) einigem Gewicht. In Italien, den Niederlanden oder Frankreich sind ihre Schwesterparteien verschwunden beziehungsweise bedeutungslos geworden. In der Bundesrepublik steht die CDU so schlecht da wie noch nie. In der Endphase der Ära Merkel lag die CDU in Umfragen schon einmal im Bereich von 22 bis 24 Prozent, doch noch nie hinter der in Teilen rechtsextremen AfD nur auf Platz 2.
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