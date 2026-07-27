Friedrich Merz
Noch ist er da – aber wie lange noch? / picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Personalpolitik von Friedrich Merz Das Endspiel

Noch nie in der Geschichte der CDU war ein Kanzler und Parteivorsitzender nach so kurzer Zeit so gering angesehen und intern so umstritten wie Friedrich Merz. Schwache Wahlergebnisse im Osten könnten die Debatte um seine Zukunft anheizen.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 27. Juli 2026 6 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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Die CDU ist – zusammen mit der CSU – zum Solitär geworden. Sie ist die einzige christlich-demokratische Volkspartei Europas mit (noch) einigem Gewicht. In Italien, den Niederlanden oder Frankreich sind ihre Schwesterparteien verschwunden beziehungsweise bedeutungslos geworden. In der Bundesrepublik steht die CDU so schlecht da wie noch nie. In der Endphase der Ära Merkel lag die CDU in Umfragen schon einmal im Bereich von 22 bis 24 Prozent, doch noch nie hinter der in Teilen rechtsextremen AfD nur auf Platz 2.

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Markus Michaelis | Mo., 27. Juli 2026 - 16:12

Ja, Merz macht wohl deutliche Fehler. Ich bin dazu kein Fachmann, glaube aber den vielen Artikeln. Merz ist auch ein Kanzler mit weniger als 30% Zustimmung und mehr als 60% Ablehnung. Krass. Nur ist kein anderer Kanzler aus keiner anderen Partei in Sicht, der wesentlich bessere Ergebnisse erzielen würde. Dafür sind die Strömungen, Sichtweisen und Erwartungen in der Bevölkerung zu gegensätzlich vielfältig geworden. Die bisherige Mitte hält das immer weniger zusammen: sie wird demografisch kleiner, die Probleme wachsen ihr über den Kopf, alte Gewissheiten funktionieren nicht mehr und sie spaltet sich selber in verschiedene Strömungen auf. Die AfD ist dazu auch keine Lösung und neue Einigkeit - nur eine weitere, relevante Strömung. Alles wie in vielen anderen westlichen Ländern auch.

Merz ist nicht so wichtig. Interessanter ist es, das "Endspiel" der bisherigen Mitte zu betrachten, ob man es laufen lassen will, ob man versuchen will irgendwas zu lenken und entscheiden?

- ausgelöst durch zwei Fehlentscheidungen 2015 (Migration, Energie) und anderswo ausgebliebene Entscheidungen (ZB Infrastruktur) - so gewaltig, dass sie wohl niemand mehr lösen wird. Es sind schon einige Kulturen zugrunde gegangen, warum nicht auch diese.

Klaus Funke | Mo., 27. Juli 2026 - 16:23

ist die wandelnde Unfähigkeit. So einen Kanzler hatte Deutschland noch nie. Schlimm ist, er steht nicht zu seinen Fehlentscheidungen. Wahrscheinlich bevorzugt er den krachenden Abgang. Und der wird kommen. Von ihm wird nichts bleiben, außer einem riesigen Scherbenhaufen. Man wird sein Scheitern als Erlösung wahrnehmen. Selbst Merkel, die nun tatsächlich Vieles falsch gemacht hat, wird neben Merz als eine strahlende Siegerin und als ein Fels an Beständigkeit wahrgenommen. Und nicht vergessen, sie hat es vorhergesagt: Er kann es nicht! Bloß, was hat so ein Kanzlerversagen für Folgen für uns, das gemeine Volk: Misstrauen, Wohlstandsverluste, soziale Ängste. Eine Schreckensbilanz hinterlässt dieser Angeber, Blender und Schönredner. Er sollte sich schämen, auch und vor allem vor seiner Frau und seinen Kindern. Eine Niete in Nadelstreifen. Er selber wird nichts wahrnehmen. Er kehrt zu BlackRock zurück und hilft die Gewinne zu steigern. Nichts wird ihm passieren. Leider!

Rainer Mrochen | Mo., 27. Juli 2026 - 16:28

Ich bitte sie, Herr Funke. Damit hängen sie dieser Unperson den nächsten, unverdienten Orden um den Hals.

Rainer Mrochen | Mo., 27. Juli 2026 - 16:23

"Kooperation mit der Linken wie ein Paktieren mit der AfD." Mit den SED-Erben kooperiert man notfalls. Mit der AfD kann ausschliesslich paktiert werden. Sie sind tolldreist in ihrer Sichtweise und ihren Formulierungen, Herr Müller-Vogg. Es wundert mich allerdings nicht.

Heidemarie Heim | Mo., 27. Juli 2026 - 17:13

Und Schmuddelkinder.Sozusagen Erster und zweiter Klasse wenn es darum geht mit dem Feind meines Feindes aus Gründen des Machterhalts notfalls vorübergehend Freundschaft zu schließen!Und nun muss man sich entscheiden, ob man diese mit den Nachfolgern der Mauerschuetzenpartei mit dem Traum von einer sozialistischen weder durch Ochs noch Esel aufzuhaltenden Neuauflage einer DDR 2.0 einzugehen gewillt ist.Oder mit den 😈 Wiedergaengern ,die scheinbar auch Herr Dr. Müller -Vogg als Nachfolgepartei der NSDAP wahrnimmt.Nicht Pest ODER
Cholera?,sondern UND,wenn es nach Merz geht.Deshalb freuen sich die Wahlkämpfer der Union im Osten auch schon so tierisch auf seine volle Unterstützung im Wahlkampf,wie er vor Tagen nochmals ausdrücklich angekündigt hat😂!! MfG

Urban Will | Mo., 27. Juli 2026 - 16:52

längst wissen. Man muss Ihnen ja fast zu diesem Beitrag gratulieren, Herr Müller-Vogg.
Zu keinem Zeitpunkt war Merz diesem Amt gewachsen. Er wollte es und holte es sich mit den übelsten Lügen, den widerlichsten Wortbrüchen, die je ein Kanzler seinem Volk gab. Und jetzt ist bald Ende. Und das ist gut so.
Jeder Tag dieser unsäglichen Kanzlerschaft ist für Deutschland ein schädlicher Tag. Absolut nichts ist dieser Kanzler-Karikatur gelungen.
Und das schlimme ist: er hält sich immer noch für den einzigen, der Deutschland aus der Krise führen kann.
Aufgrund der Zensur hier muss man sich sehr zurückhalten mit dem, was man sagt, aber Merz ist für mich ein Fall für … (kann ich nicht hinschreiben, da sonst „over“ mit dem Beitrag). Er phantasiert sich eine Welt zusammen, die es so nie gegeben hat.
Die Ostwahlen werden nicht nur das Ende Merz' einläuten, sie werden die Wende als solches einläuten. Und am Ende werden wir eine Kanzlerin Weidel haben und es wird wieder aufwärts gehen.

"(kann ich nicht hinschreiben, da sonst „over“ mit dem Beitrag)." Selbst wenn sie, ob der Zensur, schreiben würden:" Sie kennen mich", womit ich sie keinesfalls in die Nähe einer bekannten Unperson rücken möchte, bewahre, bewahre, ich verstünde sie auf alle Fälle.

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