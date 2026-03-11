Liminski
Nathanael Liminski beim Iftar in der Staatskanzlei Düsseldorf, 10.03.2026 / picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Pausenbrot-Affäre in Kleve Vielfalt als Politikerwunsch und Schulwirklichkeit im Ramadan

Die nordrhein-westfälische Landesregierung schwärmt zum Fastenbrechen von Vielfalt und Werten. Währenddessen sorgt ein Vorfall für Unruhe, der das Konfliktpotential islamischer Ramadan-Praxis im Schulalltag deutlich macht.

VON FERDINAND KNAUSS am 11. März 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

Es war nicht nur ein Iftar-Fest, das am Dienstagabend in der Staatskanzlei des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf gefeiert wurde. Man könnte es auch als eine Feier der Wunschvorstellung von „Vielfalt“ gegen deren vielerorts vorfindbare Wirklichkeit bezeichnen. Wenn von Vielfalt die Rede ist, ahnt man: Es geht um Muslime in der deutschen Gesellschaft.

Maria Arenz | Mi., 11. März 2026 - 16:53

ist vor allem im Zusammenhang mit allen Themen, die den Islam betreffen, inzwischen doch zur Chiffre für grundstürzende Einfalt geworden. Eltern, die trotz der insoweit erfreulich klaren Ansagen des Koran ihre Kinder diese idiotischste Form des Fastens namens Ramdan praktizieren lassen, gehören schlicht und ergreifend beim Jugendamt angezeigt. Und erwachsene Anhänger des Propheten sollten gefälligst ihren Jahresurlaub dafür drangeben. Was kann man für eine Arbeitsleistung von Leuten erwarten, die den ganzen Tag nichts essen und trinken und sich dafür die halbe Nacht den Bauch vollschlagen! Ausbaden dürfen diese idiotische Demonstration von Glauben samt der damit zwangsläufig verbundenen Form von Minderleistung dann die Kollegen! Ich möchte auch in keinem Bus sitzen, der von einem Ramadanski gelenkt wird!

Heidemarie Heim | Mi., 11. März 2026 - 16:58

Die merken doch nix mehr, oder? Appeasement und Anbiederei bis zum erbrechen auf Kosten von Kindern im Schutzraum Schule. Als bestes Beispiel diente mir der damalige Vorfall an einer Berliner Schule, wo ein jüdischer Schüler, drangsaliert von seinen insbesonderen muslimischen Mitschülern der Schule verwiesen wurde anstatt der Täter. In beiderseitigem "Einvernehmen" versteht sich und wahrscheinlich in Ermangelung eines sportlich gestählten Mitschülers oder einer bezopften Mitschülerin, deren Vater der AfD angehört. Der Code für Täter-Opferumkehr! MfG

IngoFrank | Mi., 11. März 2026 - 17:21

Wir haben ja auch keine anderen Probleme mehr in diesem Land als uns mit muslimischen Befindlichkeiten zu befassen. Der Islam gehört nicht zu Deutschland Punkt.
MfG a d Erf. Rep.

Chris Groll | Mi., 11. März 2026 - 17:02

Warum lädt Minister Liminski nicht christliche Gemeinden zu gemeinsamen Osterfeiern ein? Dem höchsten christlichen Feiertag.
Wir sind von unseren Wurzeln her (noch) ein christliches Land Land.
Warum nicht zu Jom Kippur (dem Versöhnungsfest), dem höchsten jüdischen Feiertag?
Warum immer nur diese Unterwerfungsgesten unter den Islam?
Unter eine Weltanschuung, die das christlich/jüdische Abendland erobern will oder bereits erobert hat. Was ist mit diesen Politikern nur los?
Ich empfinde nur eine tiefe Verachtung diesen Politikern gegenüber. Sie sollen nur aufpassen, daß sie auf ihrer Schleimspur nicht ausrutschen.
Und von den Le(h)erkörpern will ich gar nicht reden. Grünlinkswoke. Ich empfinde mit diesem Personal auch kein Mitleid mehr.

"Warum immer nur diese Unterwerfungsgesten unter den Islam?" - möchte ich wie folgt beantworten:

Weil es ganz einfach schon sooo viele sind! An einer Schule mit 2/3 muslimischer Schüler:innen die klare Mehrheit... ... - logisch, oder?

Und wenn sie groß sind dürfen sie dann auch ihre muslimischen Vertreter:innen in die Politik wählen... ..., dann wird Ramadan gesetzlicher Feiertag bzw. Monat (im Westen 😉). Dann gibt's keine 'krummen Diskussionen' wie hier mehr!! Ende!

>> Das wird Klasse!👍

Klaus Funke | Mi., 11. März 2026 - 17:08

Wer muss denn nun noch Toleranz lernen? Wir oder die Islamisten? Noch sind wir ein christlich dominiertes Land - oder schon nicht mehr? Das haben die Islamisten verdammt nochmal zu begreifen. Es wird Zeit mal gründlich auszumisten und aufzuräumen. Es wird Zeit für die Blauen. Macht nur so weiter. Auch dieser Bericht hier im CICERO bringt Punkte für die AfD. Mal sehen, was in RP herauskommt?

Walter Wissenbach | Mi., 11. März 2026 - 18:37

Ich habe Herrn Knauß sehr zu danken. Erst heute habe ich begriffen, dass "Vielfalt" die Chiffre für Islamismus ist, genau wie "Fortschritt" zu den Zeiten, als es die DDR noch gab, die Chiffre für Sozialismus bzw. Kommunismus war.
Ich stand da wirklich auf dem Schlauch.

Klaus Elbert | Mi., 11. März 2026 - 18:47

Was soll das für eine Fastenleistung sein, wo sich die "Herrschaften" nach Sonnenuntergang die Bäuche vollschlagen können? Hab ich nie verstanden. Eigentlich möchte ich es auch nicht verstehen, so weit geht mein Interesse an dieser, für meine Begriffe faschistischen Ideologie nicht. Und wenn ich mir anschaue, was die "Vielfältigen" in diesem Land schon angerichtet haben, so ist mein Bedarf an Vielfalt schon längst gedeckt

Volker Peters | Mi., 11. März 2026 - 19:21

Meine Erfahrung mit dem Ramadan sah wie folgt aus:
Vor einigen Jahren wurde das Erdgeschoss in dem Haus, in dem ich wohne, samt angrenzendem Flachbau, als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Man konnte für die Nachbarschaft von einer „Luxusunterkunft“ sprechen, weil ausschließlich Familien und von denen nur 15 untergebracht waren. Also beste Voraussetzungen für ein verträgliches Miteinander. Theoretisch. Praktisch machten die Muslime während des Ramadans den Tag zur Nacht: noch deutlich nach Mitternacht standen die Bewohner in Grüppchen vor der Unterkunft und unterhielten sich lautstark, während ihre Kindern mit ihren Rollern die Einfahrt rauf und runter bretterten. Direkte Ansprachen halfen nichts, also musste die Polizei kommen. Nachdem diese weg waren ging es lustig weiter. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: da ist man als Gast in einem Land, das einem Schutz gewährt, und man verstößt trotzdem gegen geltendes Recht und ignoriert die Polizei. Was für eine Frechheit!

Thomas Veit | Mi., 11. März 2026 - 19:56

Ich werde immer mehr zum Sarrazin-Fan, Stück-für-Stück-für-Stück... - anlassbezogen.

Das große Problem ist nur: es wird NICHT MEHR RÜCKGÄNGIG ZU MACHEN sein, jetzt schon nicht mehr, mMn. ... ... - das war's dann für den Weihnachtsmann.

>> DANKE! Linksgrünwoke, ihr habt 'ganze Arbeit geleistet!'

/Ironie und Sarkasmus

Lisa W. | Mi., 11. März 2026 - 23:36

Stimme allen Kommentaren in vollem Umfang zu.

