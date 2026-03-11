- Vielfalt als Politikerwunsch und Schulwirklichkeit im Ramadan
Die nordrhein-westfälische Landesregierung schwärmt zum Fastenbrechen von Vielfalt und Werten. Währenddessen sorgt ein Vorfall für Unruhe, der das Konfliktpotential islamischer Ramadan-Praxis im Schulalltag deutlich macht.
Es war nicht nur ein Iftar-Fest, das am Dienstagabend in der Staatskanzlei des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf gefeiert wurde. Man könnte es auch als eine Feier der Wunschvorstellung von „Vielfalt“ gegen deren vielerorts vorfindbare Wirklichkeit bezeichnen. Wenn von Vielfalt die Rede ist, ahnt man: Es geht um Muslime in der deutschen Gesellschaft.
