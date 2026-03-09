Özdemir und Hagel
Kein Gesetz verpflichtet den Wahlverlierer, dem Wahlsieger das Leben leicht zu machen: Manuel Hagel (vorne) und Cem Özdemir / picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Patt in Baden-Württemberg Die CDU hat mehr Möglichkeiten, als den Grünen lieb sein kann

Cem Özdemir will die grün-schwarze Zusammenarbeit fortsetzen – doch in der CDU sitzt der Ärger über den Wahlkampf der Grünen tief. Zwischen Koalition, Rotationsmodell oder sogar einer tolerierten Minderheitsregierung stehen mehrere Wege offen.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 10. März 2026 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Zur Artikelübersicht

Für Cem Özdemir gab es am Wahlabend keinen Zweifel: Die CDU werde weiter mit den Grünen Baden-Württemberg regieren, und zwar wie seit 2016 als Juniorpartner der Grünen. Ob der Wahlsieger davon überzeugt war oder nicht: Am Tag danach sieht die Welt anders aus. Die Grünen liegen zwar 0,5 Prozentpunkte oder 23.312 Stimmen vor der CDU. Aber im Landtag gibt es bei den Sitzen ein Patt: 56 zu 56.

Mehr lesen über

A. Brand | Di., 10. März 2026 - 07:45

So sehe ich das auch, die CDU hat die Grünen in der Hand, die Frage ist nur, in wie weit die Intelligenz und das Rückgrat der CDU-Protagonisten ausreicht, dies nicht nur zu begreifen, sondern es auch im Sinne des Landes BW zu nutzen, um die Grünen möglichst politisch kaltzustellen.

Leider sehe ich das nicht, die CDU wird sich, nicht anders als im Bund, weit unter Wert verkaufen.

Demokratisch konsequent wäre, wenn Hagel die Grünen auf die Weide schickt und mit der konservativen AfD koaliert. Denkbar wäre auch eine Minderheitsregierung unter Duldung der AfD, Grüne & SPD kommen zusammen auf 42% der Sitze, sie hätten daher keine Chance konservative Politik zu verhindern.

Wird spannend, wobei die Hoffnung gering ist, daß die CDU ihre Karten richtig spielt, es wird laufen wie bei Merz & Klingbeil.

"Demokratisch konsequent wäre, wenn Hagel die Grünen auf die Weide schickt und mit der konservativen AfD koaliert"...

Aber Sie sehen ja schon daran, dass der Autor diese naheliegende Option nichteinmal erwähnt in seinem Artikel wie die CDU in dieser Frage tickt >> die pure Angst vor den Konsequenzen - insbesondere dem linksgrünwoken Straßenmob vor ihren Parteibüros... - verbietet ihnen dieses... ...

Sie springt nicht, die CDU.

einer Minderheitsregierung, da sind die „Hürden“ für die CDU deutlich niedriger als bei einer Koalition und zusammen haben AfD und CDU 58%, da geht einiges.

Allerdings ist auch bei einer Minderheitsregierung heftiger Widerstand seitens der ach so toleranten, demokratischen und bunten Gutmenschen zu erwarten, es geht ja schließlich um „unsere Demokratie“ und um die Vorherrschaft der Grünen, da ist sicher Bundesweit Randale angesagt!

Leider hat die Union sich in den letzten Jahren darauf beschränkt sich dem Willen des Koalitionspartners zu beugen, und genau darum ist das Vertrauen der Bevölkerung in eine Konservative Partei so stark gesunken. Gerade dieses Verhalten sorgte ja dafür dass die Alternative für Deutschland zur einzigen Alternative für diese Wähler wurde.
Was es hier braucht ist eine Rückbesinnung auf alte Werte und eine Koalition nach Bedingungen der CDU bevor die AfD eine Koalition zu ihren Bedingungen anbietet

Am besten halte ich es hier wirklich wenn die CDU mit der AfD koalieren würde. Die sinnlose Brandmauer ist ohnehin schon längst gefallen und solange die CDU den Ton angibt ließen sich viele Programmpunkte beider Parteien viel besser umsetzen als in Koalition mit den Grünen, ohne dass die AfD die Überhand gewinnt.
Fakt ist: Die AfD gewinnt vor allem darum Protestwähler weil es bisher nur linke Koalitionspolitik gibt. Eine Koalition mit den Grünen würde diesen Trend nur weiter befeuern und die AfD weiter wachsen lassen. Wichtig ist jetzt der AfD die Zusammenarbeit unter CDU-Bedingungen anzubieten bevor die AfD der CDU die Zusammenarbeit unter AfD-Bedingungen anbietet.
Das hätte auch den Vorteil dass die CDU einige konservative Wähler zurückgewinnen könnte, was bedeuten würde dass die CDU einige Protestwähler zurückgewinnen könnte während die Wirtschaft in BaWü hoffentlich wieder einen Aufschwung erlebt.

eine AfD in Regierungsverantwortung würde zudem zur Mäßigung der Gesamtpartei beitragen, denn man würde endlich ernst genommen. Die AfD müßte sich mit der Realität auseinandersetzen und sich auch an dieser Messen lassen.

Eine solche Koalition hätte nur Vorteile und genau deswegen darf und wird es sie nicht geben.

Die tonangebende Linke kann es sich nicht leisten, daß ihr über Jahre aufgebautes Lügengerüst über die angebliche „Gefahr von rechts“ zusammenbricht, denn das ist ihr Garant zum Macherhalt, und zwar an der Demokratie vorbei.

Das ist in der Tat auch ein bedeutender Faktor: Bisher hat die AfD nichts als Oppositionsarbeit gemacht, und so sehr es mich schmerzt es zu sagen, darin war sie nicht unbedingt schlecht: Sie spricht ja genau die Missstände an welche in diesem Land gerne totgeschwiegen werden.
Wenn die AfD endlich einmal Regierungsverantwortung bekommen würde würde sich deutlich zeigen dass sie nicht Regierungsfähig ist: Die AfD ist sich vor allem in einem Punkt einig: Sie sind gegen den Kurs der aktuellen Regierung. Wenn man ihnen das wegnimmt bleibt nur ein in sich gespaltener Haufen an Opportunisten. Entweder die AfD strukturiert sich dann zu einer funktionierenden Partei um, oder sie zerbricht.
Mir wäre beides Recht

nicht so pessimistisch, es wird Anlaufschwierigkeiten geben, das ist aber normal.

Viele AfD-Protagonisten sind ehemalige Unionspolitiker, die den Merkelschen Linkskurs nicht mittragen konnten. Diese Leute wissen wie Politik geht und warum sollen Quereinsteiger keine Politik können? Aus meiner Sicht können sie das i.d.R. deutlich besser als Juristen, die sich seit Schulzeiten in einer Partei hochgeschleimt haben.

Diese Chance wird es aber nicht geben, denn die Macht der Linksfront, bestehend aus Grünen, SED/PDS/Linke, SPD, Teilen der Union und dem ÖRR, basiert einzig auf der einen großen Lüge, nämlich der angeblichen „Gefahr von rechts“.

Diese Lüge führt zum Ausschluß des demokratischen Spektrums rechts der Mitte von der politischen Teilhabe und so Aushebelung der Demokratie und zur unbestrittenen Macht der Linken, es gibt keine Opposition und genau so muß es auch bleiben!

Darum wird die Linksfront ALLES unternehmen, um die AfD weiter von der politischen Teilhabe auszuschließen!

Ich schätze da habe ich mich ungünstig ausgedrückt. Ich wollte nur meine Zweifel zum Ausdruck bringen dass eine Partei die sich in so vielen Punkten offen uneins ist (Wehrpflicht ja und nein, Pro Russland und Anti Russland und so weiter) es einfach haben wird effektiv zu regieren. Wer sich innerlich nicht zumindest auf einen Konsens einigen kann wird es schwer haben diesen Konsens mangels Masse durchzusetzen.

Ich hoffe auch sehr dass Quereinsteiger in der Politik was reißen können, ich bin auch noch nicht lange in einer Partei und hoffe trotzdem etwas erreichen zu können ;)

Wo ich bedingungslos zustimme ist dass wir einen demokratiefeindlichen linken Block haben der sämtliche Meinungen welche ihrem Weltbild widersprechen im Namen "unserer Demokratie"TM und der "Toleranz"TM unterdrücken wollen. Was sie nicht verstehen ist dass sie damit die Rechte immer weiter radikalisieren anstatt sie aufzulösen.

was ich aber hinter dem sehe, was Sie beschreiben, sind von den MSM/dem ÖRR absichtlich maximal aufgebauschte und vollkommen aus dem Zusammenhang gerissene Themen.

Warum müssen sich Mitglieder einer Partei über ALLE Themen 100% einig sein? Im Gegenteil finde ich es heilsam, wenn auch über kontroverse Themen offen diskutiert wird. Eine Partei spiegelt eben die Gesellschaft wider.

Die deutsche Gesellschaft hat verlernt, daß es nur durch offenen/freien Diskurs zur besten Lösung kommen kann. Links versucht uns beizubringen, daß es immer nur eine Lösung/Antwort (nämlich die ihre) auf alle Fragen gibt. Das Gegenteil ist der Fall und es belegt die grenzenlose Intoleranz der Linken!

Eine offene Gesellschaft lebt vom Diskurs, Linke versuchen diesen zu verbieten, weil sie keine Argumente haben, mit denen sie überzeugen könnten.

Wo Sie recht haben, ist das es am Ende (des Diskurses) immer einen Kompromiß/eine (Partei-)Linie geben muß, an den sich dann alle halten.

Gut, dann habt sich die Problematik geklärt warum wir uns uneins sind. Sie beginnen Ihre Beschreibung am Kopf des Pferds, ich am Hintern wenn man so möchte: Sieht erst einmal ziemlich unterschiedlich aus aber letztendlich kommt ein Pferd dabei raus :D

Ich verlange mitnichten dass alle innerhalb einer Partei der selben Meinung sein müssen, nämlich aus genau den Gründen die Du da nennst. Meinungsfreiheit ist das höchste demokratische Gut, das Fundament ohne welches das ganze Gebilde einstürzt wie ein Kartenhaus. Dazu gehört eben auch dass sich zwei Leute innerhalb einer Partei uneins sein können, das ist "richtig und wichtig" ;)

Mein Problem sehe ich darin dass die AfD, nicht Max Mustermann von der AfD sondern die Partei, einmal sagt "Wehrpflicht ja!" und einmal "Wehrpflicht nein!". Max Mustermann kann natürlich gegen eine Wehrpflicht sein während die AfD dafür ist, aber diese Leitlinie fehlt halt teilweise einfach.

Fällen der Realität. Ziel ist es die einzig verbleibende demokratische Partei rechts der Mitte zu diskreditieren und so als unwählbar zu brandmarken. Damit beschränkt man „unsere Demokratie“ auf das Spektrum links der Mitte!

Leider geschieht dies mit großem Erfolg, gerade im Westen.

Es geht um den Machterhalt der Linken und hier vor allem der tonangebenden Grünen.

Der AfD wirft man vor eine Ein-Themen-Partei zu sein, genau betrachtet, trifft dieser Vorwurf aber auf die Grünen zu, sie haben nur ein einziges Thema: die Klimakatastrophe.

Man trichtert uns ein, daß man den Klimawandel aufhalten kann, wenn man die Ideologie der Grünen umsetzt. Das ist aber falsch, den Klimawandel kann man nicht aufhalten, man muß die Technik nutzen, um sich anzupassen! Und die Ideologie der Grünen führt in die Diktatur!

Würde eine rechte Partei an die Macht kommen, so würde sich die Klimalüge und damit die Macht der Grünen und ihrem Umfeld in Luft auflösen!

Das darf nicht passieren!

Ja, dass man der AfD vorwirft sich nur mit einem Thema zu befassen ist tatsächlich recht verständlich nachdem gerade das Migrations-Thema sehr präsent ist. Es ist aber eben auch in der Bevölkerung unglaublich präsent und abgesehen von der AfD spricht es ja kaum einer an, also ist es nicht verwunderlich dass die AfD so viel darüber redet: Die Leute wollen viel darüber reden, also redet die AfD viel darüber.

Was die Grünen mit ihrer Klimapolitik betrifft so bin ich immer wieder erstaunt wie sich das überhaupt noch durchsetzen lässt. Unsere Regierungen, und das meine ich Weltweit, können nicht einmal verhindern dass Leute obdachlos werden, aber wenn wir ein wenig mehr Steuern zahlen dann können sie das Weltklima in all seiner Komplexität verändern...
Wer glaubt sowas?

Wenn ich recht informiert bin ist die Beschäftigungsquote im öffentlichem Dienst um die 52 % und dabei mit einen hohen Beamtenanteil. Das sind sie, die Unproduktiven Bürokratieaufbauenden Staatsdiener mit ihren hohen Besoldungsgruppen und Pensionen denen es Scheiß egal ist, wieviel Arbeitsplätze und Firmen den Bach runtergehen. Unkündbar wenn sie nicht das Tafelsilber klauen Am liebsten noch in Teilzeit arbeiten …….Keine Ahnung wie es ist um einen Job zu bangen oder gar Abstiegsängste zu haben bzw. Wie die Autorate Strom und Heizung zu bezahlen ist. ….. Das genau ist das Klientel die Sojamilch und ausschließlich Bio konsumiert und in einer Dachterassenwohnung lebt und glaubt, mit einer getopften Tomatenpflanze und ein paar Kräutern etwas für die Umwelt zu tun. Genau „Die“ sind es, die Grün glauben und schlimmer noch wählen ! Die beschrappten & bescheuerten. So einfach ist’s. 🙈
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

52%? Tatsächlich? Das ist der Wahnsinn aber ehrlich gesagt auch nicht so überraschend wie es sein sollte...
Wenn ich bedenke wie der durchschnittliche Behördengang aussieht dann wird einem schnell klar dass wir mehr Staatsdiener haben als wir Arbeit für sie hätten.
Im Moment versuche ich eine Umschulung zu bekommen, und was soll ich sagen? Ich hatte die zweifelhafte Freude mich von der Arbeit freistellen lassen zu müssen um auf Termine zu gehen welche ohne Probleme ein kurzes Telefonat oder eine Email hätten sein können, aber die Bürokraten müssen ja ihre Termin-Quote erfüllen, also wird man für eine Information in der Länge von zwei kurzen Sätzen eben ins Büro zitiert und auf jede Frage wie es denn nun weiter ginge kommt "Das weiß ich nicht, das bearbeitet jemand anderes...".
Einfach nur noch lächerlich, unser Bürokratiemonster...

deswegen wird das Beamtentum von den Grünen auch so massiv gefördert/ausgebaut. Die Grünen wissen, daß dort ihre treuesten Wähler sitzen, eine Hand wäscht die andere!

Das wurde in BW deutlich, 44% der in BW im öffentlichen Dienst beschäftigten haben Grüne gewählt! Interessanterweise hat unter den Beamten niemand die AfD gewählt........

https://oeffentlicher-dienst-news.de/oeffentlicher-dienst-so-haben-beam…

Eine weitere Hauptgruppe der Grünenwähler sind die kinderlosen Großstadtgutverdiener aller Altersgruppen (letzte Generation) mit viel (geerbtem) Geld, großen Immobilien, schweren SUV, vielen Flugreisen ins Ausland und in Summe katastrophaler CO2-Bialanz, die finden bei den Grünen „Gewissenserleichterung“ und da sie keine Kinder haben, ist ihnen die Zukunft egal. Die Grünen sind in diesen Kreisen „in“.

Dazu kommen noch verwirrte und wohlstandsverwahrloste Gymnasiasten sowie wenige „echte“ Grüne!

Was die AfD im Osten betrifft so kann ich mich nur an etwas erinnern was mir ein sächsischer Busfahrer während einer Fahrt nach Hause erzählt hat: Gerade in den neuen Bundesländern erinnern sich die Leute noch sehr gut an die SED und man erkennt in der aktuellen Politik der Altparteien einen starken Trend in diese Richtung.
Gerade darum ist es wichtig dass die Union endlich wieder wachgerüttelt wird, und eine erstarkende FDP wäre da auch keine schlechte Sache, denn dann würde die AfD endlich wieder Konkurrenz bekommen, und das ist mehr als überfällig

Ich kann das durchaus nachvollziehen. Oftmals ist es inzwischen viel einfacher auf Konfrontationskurs zu gehen, weil man es einfach viel zu oft getan hat. Gerade der Umstand dass der Meinungskorridor sich immer weiter verengt hat sorgt für mehr und mehr Polarisierung.
Ich würde an der Stelle aber sagen dass es doch mal eine wirklich schöne Abwechslung ist dass es zivilisiert vor sich geht. Ich würde das gerne öfter sehen

Rainer Mrochen | Di., 10. März 2026 - 07:46

Die CDU sollte die Grünen so vorführen, wie es die SPD mit der CDU im Bund gemacht hat. Das hätte Signalwirkung und im Hintergrund die AfD Keule schwingen lassen. Hat der CDU-Mann soviel Standing oder ist er ein ebenso lauer Kompromissler wie der Kanzler? Industrieverband Gesamtmetall geht für dieses Jahr von weitern 150.000 Tsd. verlustigen Industriearbeitsplätzen aus. Davon werden nicht wenige in BW anfallen. Grünen Wähler, Land auf Land ab, ist scheinbar immer noch kein Licht aufgegangen. Die SPD ist so gut wie erledigt. Mitte-rechts ist angesagt.

'Durchbruch im Osten'..., so dass sie nicht 'aus freien Stücken' die ersten sind bzw. sein müssen, die der AfD Regierungsbeteiligung sprich Koalition anbieten...?

>> Sie warten darauf bis es zwangsweise irgendwo in Bund oder Land nicht mehr anders geht...!?? In der Zwischenzeit wird einfach weiter linksgrün Politik gemacht... ... - sicher ist sicher! 😉🤪

Und die AfD wächst... ...

Ja, das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Ich denke die Union weiß durchaus dass eigentlich kein Weg mehr daran vorbei führt, sie traut sich nur nicht mehr weil Sie irgendwann einfach ihr Rückgrat verloren hat.
Es wird Zeit dass sie ihr Rückgrat wieder findet, dann klappts vielleicht auch wieder mit den Wählern

Andreas Peters | Di., 10. März 2026 - 07:59

die Bürger würden Özdemir in der Staatskanzlei sehen wollen, erschließt sich mir nicht. 30% sind keine Mehrheit. Die CDU sollte sich in einer Minderheitsregierung tolerieren lassen. Sie würde bestimmt zu jedem Gesetzesvorhaben geeignete Stimmen von Grünen oder AfD bekommen. Sie müßte sich nur trauen. Und daran wird es wohl wieder mal scheitern.

Maria Arenz | Di., 10. März 2026 - 08:07

-wenn Spitzenmann der CDU nicht der liebe, schmucke Manuel wäre. Eine Möglichkeit bestünde darin, Özdemir MP werden zu lassen und dafür knallhart schwarze Wirtschaftspolitik durchzusetzen sowie Umkehr in Bezug auf eine "BiIdungspolitik", die Baden-Württemberg in die Liga von Bremen und Berlin hat abstürzen lassen. Was gewiß nicht daran lag, daß unsere Kinder dümmer geworden sind. Aber auch so wird es lustig. Muss Özdemir doch jetzt auf Druck seiner im Wahlkampf so erfolgreich verleugneten Partei Farbe bekennen. Nichts von dem, womit er ein hauchdünnes Stimmenmehr von 27 000 Stimmen geholt hat, wird ihm sein grüner Haufen duchgehen lassen. Die haben noch eine Stinkwut auf ihn wegen seiens Wahlkampfs.

Marco Riccardi | Di., 10. März 2026 - 09:58

Was ich durchaus amüsant finden würde ist wenn man einen Cem tatsächlich zum MP machen würde während eine CDU mit AfD den Landtag regiert:
Cem wäre in dem Fall gezwungen genau die Dinge zu liefern die er im Wahlkampf versprochen hat obwohl sie gegen das Programm der Grünen verstoßen haben.
Das Chaos wäre perfekt aber BaWü könnte langsam wieder funktionieren

Achim Koester | Di., 10. März 2026 - 09:28

den Grünen ihre schmutzige Kampagne gegen Hagel übelnimmt und diese Koalition verweigert. Andererseits ist zu befürchten, dass die CDU letztendlich doch einknicken und mit den Grünen koalieren wird.Charakter erwarte ich von Politikern schon lange nicht mehr.

Die Befürchtung teilen viele von uns. Leider nicht ganz unbegründet: Die Union hat eine sehr lange Geschichte der Rückgratlosigkeit hinter sich

Heidemarie Heim | Di., 10. März 2026 - 11:26

Genau mein Humor verehrter Herr Dr.Müller-Vogg;)! Monnemer unn Pälzer Krischer verstehn sich halt;-)!
Doch wo frage wahrscheinlich nicht nur ich als heimatlose Liberal-konservative mit laut Faeser-Gutachten Hang nach rächts,bleibt der Wählerwille der immer mehr sich in West und Ost manifestierenden Alternative? Kann weg oder was? Zählt nicht bzw. hat nicht zu zählen?Hat nicht irgendwer in Frankreich mal gesagt "DER STAAT BIN ICH!". "Ende der Diskussion!" Zumindest was "unsre Demokratie" oder "alle demokratischen Parteien" im Sandkasten angeht.Welche per verordnetem Frieden so liebevoll gegenseitig ihre Förmchen,Schaufeln u. Eimerchen tauschen wenn einer auch nur kummervoll guckt o. traurig ist weil er nur von 5,5% geliebt wird.;)
Wen interessieren da die ständig wie es heißt, "ihren Opferstatus pflegenden" aus der Kiste verbannten alternativen Typen!?
Wo ist denn wieder die blöde Beisszange abgeblieben?
Die könnte, wenn die Sandkasten-Gang so weiter macht im Osten zu nix mehr taugen!

