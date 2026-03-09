Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

A. Brand | Di., 10. März 2026 - 07:45

Rainer Mrochen | Di., 10. März 2026 - 07:46

Thomas Veit | Di., 10. März 2026 - 09:30 Antwort auf Jetzt ist Mumm notwendig. von Rainer Mrochen Marco Riccardi | Di., 10. März 2026 - 09:50 Antwort auf Vielleicht wartet die CDU aber einfach nur auf den von Thomas Veit

Andreas Peters | Di., 10. März 2026 - 07:59

Maria Arenz | Di., 10. März 2026 - 08:07

Marco Riccardi | Di., 10. März 2026 - 09:58 Antwort auf Ja, hätte, hätte von Maria Arenz

Achim Koester | Di., 10. März 2026 - 09:28

Marco Riccardi | Di., 10. März 2026 - 10:18 Antwort auf Ich finde es richtig, dass die CDU von Achim Koester

Heidemarie Heim | Di., 10. März 2026 - 11:26