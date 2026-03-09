- Die CDU hat mehr Möglichkeiten, als den Grünen lieb sein kann
Cem Özdemir will die grün-schwarze Zusammenarbeit fortsetzen – doch in der CDU sitzt der Ärger über den Wahlkampf der Grünen tief. Zwischen Koalition, Rotationsmodell oder sogar einer tolerierten Minderheitsregierung stehen mehrere Wege offen.
Für Cem Özdemir gab es am Wahlabend keinen Zweifel: Die CDU werde weiter mit den Grünen Baden-Württemberg regieren, und zwar wie seit 2016 als Juniorpartner der Grünen. Ob der Wahlsieger davon überzeugt war oder nicht: Am Tag danach sieht die Welt anders aus. Die Grünen liegen zwar 0,5 Prozentpunkte oder 23.312 Stimmen vor der CDU. Aber im Landtag gibt es bei den Sitzen ein Patt: 56 zu 56.
