Was immer an Einwänden vorgebracht werden kann und an innerparteilichen Widersprüchlichkeiten offensichtlich ist: Die Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD hat Bewegung in die politische Szenerie gebracht. Bei der Union sind diese Bewegungen erkennbar nervöser Natur. Denn wie immer man die Klärung bei der SPD betrachtet: Es ist eine Klärung.

Bei der Union hingegen ist eigentlich alles unklar. Wer wird CDU-Chef? Und je nachdem, wer das wird, was heißt das dann für den gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU? Kann überhaupt Anfang Dezember ein Parteitag in Stuttgart stattfinden, bei dem die erste Personalie geklärt wird, man dann aber unausweichlich mit dem Gesummse um die Kanzlerkandidatur in die Weihnachtspause geht?

