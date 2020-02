Als sie gegen Ende der Veranstaltung gefragt wird, ob Schröder während seiner Regentschaft auch Fehler gemacht habe, antwortet die Kanzlerin nicht etwa diplomatisch nach dem Motto, dies sei gewiss nicht der Moment, um Kritik an ihrem Vorgänger zu üben. Stattdessen kommt sie unverblümt auf den Punkt: Es sei „nicht richtig“ gewesen, dass Gerhard Schröder im Jahr 2005 als amtierender Bundeskanzler auf den SPD-Parteivorsitz verzichtet habe. Wörtlich: „Das war aus meiner Sicht irgendwo dann, so ist jedenfalls mein Verständnis eigentlich, absehbar, dass damit etwas Wichtiges nicht mehr da war in einer Hand.“