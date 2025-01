Neuer Vorstoß für AfD-Verbot - Parteiverbote: Bankrotterklärung der demokratischen Politik

In der heißen Phase des Wahlkampfs wollen Parteipolitiker schon wieder die Konkurrenz, also die AfD verbieten lassen. Doch in der Demokratie geht es um die freie geistige Auseinandersetzung, nicht um das autoritäre Unterdrücken von Meinungen.