Ein Blick zurück erklärt die gute Stimmung bei den Freien Demokraten. Im Wahljahr 2013 lag die FDP im Mai in den Umfragen bei 5 bis 6 Prozent – und landete bei der Bundestagswahl bei 4,8 Prozent. 2017 waren es im Frühjahr 9 Prozent und am Wahltag 10,7. In diesem Jahr geben die Demoskopen den Liberalen zurzeit 10 bis 12 Prozent – da kommt Stimmung auf. Mancher Liberale träumt sogar davon, noch an der 14-Prozent-Partei SPD vorbeizuziehen.

Die gute Ausgangslage kommt nicht von ungefähr. Die FDP präsentierte sich auf ihrem Parteitag so geschlossen wie schon lange nicht mehr. Dass die Delegierten mit ihrer Forderung, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf seinen eigentlichen Auftrag – Information und Kultur – zurückzuführen, die gesamte Parteispitze überstimmten, widerspricht diesem Befund nicht. Die Wahlergebnisse spiegeln ebenfalls die große Geschlossenheit wider.