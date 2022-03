So erreichen Sie Markus Karp:

Markus Karp ist an der Technischen Hochschule Wildau Professor für Public Management und Staatssekretär a.D.

Im 21. Jahrhundert stand bisher für keine Bundesregierung in ihrer Amtszeit im Vordergrund, was noch im Koalitionsvertrag und in der ersten Regierungserklärung angestrebter Schwerpunkt ihres Regierungshandelns war. Doch trotz der schwierigen Planbarkeit von Legislaturperioden hat die Verbürokratisierung der Regierungsarbeit zugenommen. Immer mehr Spiegelstriche, ein expandierender Apparat, rein reaktive Taktiken und allenfalls ökonomisch grundierte Strategien dominieren das Regierungshandeln. Das im Koalitionsvertrag fixierte Mikromanagement aller Politikbereiche fesselt zwar nicht das Publikum, wohl aber das Kabinett. Im Kontrast zu den Detaillösungen stehen nur schemenhaft ausgebildete Fernziele. Die Zwänge lagerübergreifender Koalitionen und die Furcht vor Polarisierung der potentiellen Wählerschaft sind einfach zu groß.

Wenn dann der die jeweilige Legislaturperiode prägende Kometeneinschlag kommt – sei es der Abstieg der Bundesrepublik zum ökonomisch „kranken Mann“ um die Jahrtausendwende, die Finanzkrise, die Reaktorkatastrophe von Fukushima, die Flüchtlingskrise oder Corona –, erfolgt mit großer Regelmäßigkeit eine Kehre, die alle kleinteiligen Festlegungen Makulatur werden lässt. Aus keinem Kurswechsel resultierte bislang aber eine Strategie, die über die akute Krisenfolgenbewältigung hinausgegangen wäre.