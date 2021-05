Pandemiebekämpfung - „Es gibt nicht die eine Strategie“

In einigen Ländern scheint die Pandemie unter Kontrolle zu sein, in anderen Ländern aber ist das Ausmaß der Infektionen nicht mehr in den Griff zu bekommen. Der Schweizer Epidemiologe Christian Althaus über länderspezifische Faktoren, die bei der Pandemiebekämpfung zu berücksichtigen sind.