Jonas Schreiber
Jonas Schreiber / M. Cruz
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Pädagoge Jonas Schreiber im Gespräch mit Clemens Traub Cicero Podcast Politik: „Die Lage an den Schulen ist dramatisch“

Schüler erschleichen sich zusätzliche Prüfungszeit, Eltern klagen auf bessere Noten, und Lehrer sollen Anforderungen senken, damit niemand durchfällt. Klingt absurd, ist aber Alltag an deutschen Schulen – darüber spricht der Lehrer und Autor Jonas Schreiber in dieser Folge.

VON CLEMENS TRAUB am 17. April 2026 2 min

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Im Cicero-Podcast spricht Redakteur Clemens Traub mit dem Lehrer und Autor Jonas Schreiber über den Alltag an deutschen Schulen – und eine Entwicklung, die er als alarmierend beschreibt. Schreiber unterrichtet an einer bayerischen Realschule und sieht sinkende Leistungsbereitschaft sowie ein System im schleichenden Abwärtstrend. Prüfungen würden teils massiv angepasst, „damit es nicht nur Fünfer und Sechser gibt“. Das System beginne, sich „dem Schlechten nach unten anzupassen“ – mit Folgen für alle Leistungsniveaus.

Zudem sieht Schreiber eine wachsende Anspruchshaltung im Schulalltag: Eltern klagen Noten per Anwalt ein, gleichzeitig werde über Diagnosen wie Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) zusätzliche Prüfungszeit eingefordert. Was im Einzelfall berechtigt sei, werde zunehmend strategisch genutzt. Erschwerend komme hinzu, dass viele Kinder sich kaum noch konzentrieren könnten – eine Folge intensiven Social-Media-Konsums. Unterricht werde dadurch spürbar schwieriger, Aufmerksamkeit zur knappen Ressource. Wenn das Bildungsniveau weiter sinke, habe das direkte Folgen für Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Schreiber versteht seinen Beitrag als Warnruf, nicht als bloße Kritik.

Clemens Traub und Jonas Schreiber
Clemens Traub (li.) und Jonas Schreiber in der Cicero-Redaktion / M. Cruz

 

 

Das Gespräch wurde am 18. Februar 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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