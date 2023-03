Ein hagerer Mann mit weißem Kittel steht in einem Büro. Auf seinen Kittel ist das Logo von Nutella gedruckt, und in seiner Hand hält er ein Glas der Nuss-Nougat-Creme. Während er sich in an einen Tisch setzt, erklärt er dem Zuschauer, dass man Nutella nicht mit Konkurrenzprodukten vergleichen könne. Schließlich habe Nutella erhebliche Mengen der Lebensbausteine Kalzium, Eisen und Eiweiß. „Nutella, Lebensbausteine für jeden Tag.“

Solche Werbespots, wie diesen aus den 1980er-Jahren, sollen wir bald nicht mehr sehen, wenn es nach Bundesernährungsminister Cem Özdemir geht. Der Grünen-Politiker stellte diese Woche seinen Gesetzentwurf für ein Süßigkeiten-Werbeverbot vor. Mit diesem möchte er seinem langfristigen Ziel, dem Schutz von Kindern vor ungesunder Ernährung, näherkommen.