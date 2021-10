So erreichen Sie Ivan Krastev:

„Geschichte und Gesellschaften kriechen nicht“, schrieb der Autor von „The Black Swan“, Nassim Taleb, „sie machen Sprünge“. Und wir sehen wichtige Veränderungen in Gesellschaften meist nicht kommen, weil wir sie nie anstreben – es sind die großen Krisen, die Veränderungen hervorbringen. Die Frage ist also, ob die Kombination aus Corona-Pandemie und Angela Merkels politischem Abgang die deutsche Gesellschaft zum Sprung zwingen wird, ob der Regierungswechsel die Art und Weise verändern wird, wie Berlin sich selbst und die Welt sieht. Und wenn Deutschland springt, in welche Richtung wird es das tun? Die kurze Antwort lautet, dass Deutschland immer noch hofft, dass Berlin nur weitergeht, während andere springen.

Selbst nach Merkels Abgang scheint Berlin immer noch bereit zu sein, einen Status quo zu verteidigen, den es nicht mehr gibt. Es sollte nicht überraschen, dass die deutschen politischen Eliten (wahrscheinlich mit Ausnahme von Bündnis 90/Die Grünen) nicht in Sprunglaune sind. Wie der Diplomat Thomas Bagger aufschlussreich beobachtet hat, war „das Ende der Geschichte“ eine amerikanische Idee, aber sie ist zu einer deutschen Religion geworden. Was die Deutschen daran faszinierte, war, dass es sie sowohl von den Lasten der Vergangenheit als auch von den Ungewissheiten der Zukunft befreite. In den Augen der deutschen politischen Eliten ist die Anerkennung des Endes der liberalen Ordnung nach dem Kalten Krieg gleichbedeutend mit einer moralischen Übertretung.