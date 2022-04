So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der F.A.Z.

Was ist das Wichtigste an diesem Ostermontag um 8 Uhr? Wer sich darüber im Deutschlandfunk (DLF) informiert, erfährt in der Übersicht der Acht-Uhr-Nachrichten diese drei Punkte: Brasilien beendet Gesundheitsnotstand, Abschluss der Ostermärsche, Justiz prüft Vorwürfe der Veruntreuung gegen Le Pen.

Ist der Abschluss der Ostermärsche wirklich das zweitwichtigste Ereignis an diesem Tag? Da dürfte im Kölner Funkhaus eher der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen sein als die Realität. Nun ja, die Aufmärsche der sogenannten Friedensbewegung an den Ostertagen haben eine lange Tradition. Dazu gehört ihre besonders wohlwollende Behandlung in den öffentlich-rechtlichen Medien.