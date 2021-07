Als Claus Peymann am 8. Juni 1966 in Frankfurt am Main das Stück eines 23-jährigen Jurastudenten zur Ur-Aufführung brachte, löste es Tumulte aus. Die Rede ist vom heutigen Literaturnobelpreisträger Peter Handke und seiner legendären „Publikumsbeschimpfung“. Handke legte das Werk als reines Sprechstück an und zielte auf zweierlei ab, erstens auf die Überwindung des epischen Theaters, wie es Bertolt Brecht vertrat, und zweitens auf die Kritik des Beschweigens der deutschen Mittäterschaft im Fall Auschwitz.

Der Mechanismus, um beides zu erreichen, bestand darin, nicht irgendeine Handlung, sondern das Publikum selbst und dessen Erwartungen an das Funktionieren von Theater als eine Art Metapher der Selbstreflexion zum Gegenstand des Sprechstücks zu machen. Es endete in einer eruptiven, minutenlangen Publikumsbeschimpfung. Teile des Publikums stürmten während der Ur-Aufführung aus Protest die Bühne.