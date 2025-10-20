- „Das ZDF hat mich beruflich kaltgestellt“
Andreas Halbach arbeitet seit 20 Jahren als Investigativjournalist für das ZDF. Im Cicero-Interview berichtet er über ein hierarchisches System, das abweichende Meinungen unterdrückt und Mitarbeiter schlecht behandelt.
Andreas Halbach arbeitet seit über 20 Jahren als Investigativjournalist beim ZDF für die Sendung „Frontal“. Zuvor war er beim WDR und beim Kölner Stadt-Anzeiger tätig. Er deckte 2007 den ostdeutschen Müllskandal auf. Halbach, Jahrgang 1960, wurde mit Preisen für seine Arbeit ausgezeichnet.
Herr Halbach, vor wenigen Wochen haben Sie im Kulturausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags über Missstände im öffentlich-rechtlichen Rundfunk berichtet. Sie haben von „Einschüchterungsversuchen“ im ZDF gesprochen. Haben Sie Angst vor Sanktionen?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.