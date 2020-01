Spenden sind Akte der Freiwilligkeit. Ein Handeln, das unfreiwillig stattfindet oder aus Nachlässigkeit, wird niemand eine Spende nennen. Die Brieftasche, die man zufällig auf der Straße findet, ist keine Spende an den Finder. Die Tür, die man aus Schusseligkeit vergessen hat abzuschließen, ist keine Einladung, sich aller Gegenstände hinter der Tür als einer Spende zu bedienen. Wer spendet, der will anderen, womöglich unbekannten Menschen eine Freude machen, freiwillig, überlegt, souverän. Organe, die ungefragt die Körper wechseln, sind keine Spenden, sondern Objekte, über die ein Dritter verfügt, weil er die Macht dazu hat, die Macht über den hirntoten, atmenden Leib. Das Sterbebett wird zum Ort, an dem Interessen machtvoll ausagiert werden.