Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, bedauert das Ergebnis und den Wahlhergang:

Außenminister Heiko Maas, SPD, findet deutliche Worte für den neuen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich:

Die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, begrüßte die „bürgerliche Allianz“ zwischen AfD und FDP:

Die linke Ausgrenzungsstrategie gegen die #AfD ist in #Thüringen krachend gescheitert. Gratulation an Thomas L. Kemmerich (FDP) und die AfD-Landtagsfraktion für das Schmieden einer bürgerlichen Allianz! #Ramelow

Michael Kretschmer, CDU, räumt Fehler der eigenen Partei ein:

Sahra Wagenknecht, Die Linke, verurteilt den Wahlausgang scharf:

Katharina Schulze, Bündnis90/Die Grünen, sieht in Kemmerichs Wahl ein vorsätzliche Öffnung nach rechts:

Die Grüne Jugend rief sogleich zu einer spontanen Demonstration vor der FDP-Zentrale in Berlin auf:

Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kritisiert einen Tabubruch:

1/2 Die Geschehnisse in Thüringen sind ein Tabubruch in der Geschichte der politischen Demokratie in der Bundesrepublik. Das hat Auswirkungen weit über #Thüringen hinaus. Es stellen sich für uns sehr ernste Fragen an die Spitze der Bundes-@CDU ,...