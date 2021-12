So erreichen Sie Ingo Way:

Erweist sich Omikron als Game Changer in der Corona-Pandemie? In Deutschland sieht es derzeit nicht danach aus. Obwohl die Erfahrungen in Ländern, die bereits mit der Omikron-Welle Bekanntschaft gemacht haben, sowie mehrere internationale Studien nahelegen, dass Omikron im Vergleich zur Delta-Variante zwar ansteckender, aber deutlich weniger gefährlich ist und zu wesentlich weniger Krankenhauseinweisungen führt, will die Politik hierzulande selbst von vorsichtiger Entwarnung nichts wissen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat bereits 80 Millionen Impfdosen für den kommenden März eingekauft und warnt vor Inzidenzen, die zwei- bis dreimal so hoch seien wie die offiziellen Angaben. Wie er zu dieser Annahme kommt, da selbst die offiziellen Zahlen alles andere als zuverlässig sind, verrät er leider nicht. Man muss ihm da schon glauben wollen.

Eine Lockerung der auch im internationalen Vergleich strengen 2G-Regeln in Gastronomie und Einzelhandel scheint nicht zur Debatte zu stehen. Auch die Diskussion um eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht – ebenfalls eine deutsche (und österreichische) Spezialität – bleibt von den Erkenntnissen über die Omikron-Variante merkwürdig unberührt. Da ist, wie so oft, ein Blick über den deutschen Tellerrand erfrischend und lehrreich.