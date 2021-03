Marko Northe leitet die Onlineredaktion von cicero.de . Zuvor war er Teamleiter Online im ARD-Hauptstadtstudio und Redakteur bei der "Welt". Studium in Bonn, Genf und Berlin sowie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

Dieses Mal soll nichts schiefgehen, das merkt man der Disziplin an, mit der die Sozialdemokraten die diesjährige Bundestagswahl angehen. Keine verstolperte Bekanntgabe des Kanzlerkandidaten wie seinerzeit bei Peer Steinbrück 2013, kein wie nebenher veröffentlichtes Wahlprogramm wie bei Martin Schulz 2017. Nein, die SPD von 2021 erlaubt sich bislang keine Fehler. Sie ist die erste Partei, die sich auf einen Kanzlerkandidaten festgelegt hat – und sie ist die erste mit Wahlprogramm.

„Ein Plan für die 20er-Jahre“, nennt Scholz das für SPD-Verhältnisse kompakte Manifest bei der Online-Pressekonferenz an diesem Montag, bei der alles bis auf den raschelnden Ton reibungslos funktioniert. Der Kanzlerkandidat und die Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans klingen bisweilen, als würden sie nebenbei staubsaugen. Und so routiniert wie Staubsaugervertreter spulen die drei Genossen dann auch ihr Programm ab. Um die Zukunft geht es (worum auch sonst, mag man sich fragen, wenn hier ein Programm präsentiert wird, das nach der Wahl in die Tat umgesetzt werden soll), um Europa, und vor allem um: Respekt.

Die „Gesellschaft des Respekts“

Respekt ist das große Wort der SPD in diesem Wahlkampf. Olaf Scholz hat es in den vergangenen Wochen immer wieder benutzt und in der Montagsausgabe der FAZ nun breit ausgewalzt: „Plädoyer für eine Gesellschaft des Respekts“ heißt sein tatsächlich lesenswerter Essay, der versucht, die Gräben, die in Zeiten von identitätspolitischen Debatten gegraben wurden, wieder zuzuschütten. Und zwar, Überraschung, mit Respekt und viel Geld als Erdmasse. Die „Politik des Respekts“ ist für Scholz liberal und sozial, „sie spielt Identitätsfragen, eine Antidiskriminierungspolitik und die soziale Frage nicht gegeneinander aus“, stellt sich gegen Rassismus, Sexismus und Klassismus.

Scholz wäre nicht der Scholzomat, wenn er sich allein in einen paradiesischen sozialdemokratischen Zustand hineinschwelgen würde, wie es sein Vorgänger Martin Schulz einst getan hatte. Dieser hatte zwar im Wahlkampf 2017 ebenfalls viel von Respekt gesprochen, war über die etwas eindimensionale Erzählung von Busfahrern, die für ihre verantwortungsvolle Aufgabe ebenso viel Respekt verdienen wie der Chirurg, der Leben rettet, nie hinausgekommen.