Dem Menschen ist diese motorische Gabe nicht gegeben. Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und gescheiterter Bewerber um den SPD-Vorsitz, versucht sich dennoch als Eule. Bisher ein knallharter Vertreter der so genannten Schwarzen Null, also Sachwalter des Merkelschen Diktums von der Schwäbischen Hausfrau hat er nun in einem Interview mit der Zeit wissen lassen, dass ihm folgender Satz aus einem Beschluss des jüngsten SPD-Parteitages (bei dem nicht er, sondern andere die Macht in der SPD übernommen haben) sehr gut gefalle: Danach dürften stetige öffentliche Investitionen „nicht an dogmatischen Positionen wie Schäubles schwarzer Null scheitern.“