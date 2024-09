Nicht nur Theatergänger, sondern auch große Teile der in den 1960er und 1970er Jahren geborenen ehemaligen Gymnasiasten der Bundesrepublik erinnern sich womöglich noch an diese und andere humorige Szenen aus Friedrich Dürrenmatts Drama „Romulus der Große“. Es war jahrzehntelang Schullektüre in der Oberstufe, vermutlich auch für einige der heute Regierenden. Nicht unwahrscheinlich, dass der Germanist Robert Habeck (Abitur 1989) es kennt. Vielleicht hat sogar Olaf Scholz (Abitur 1977) es gelesen.