Die Welt nach dem 24. Februar 2022 wird wohl ebenfalls zu einer solch grundlegenden Wende ansetzen. War Helsinki der erste Schritt auf dem Weg zur Überwindung der großen Blockkonfrontationen, so ist der völkerrechtswidrige Krieg, den Wladimir Putin seit nicht einmal einer Woche gegen die Ukraine – und somit gegen ganz Europa – führt, der furchtbare und schmerzhafte Schritt zurück. Kaum jemand hat das in den letzten Tagen derart klar und unverhohlen formuliert wie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). In einer Rede, die Scholz am heutigen Sonntag vor dem Deutschen Bundestag gehalten hat, gibt es kaum noch Raum für Missverständnisse oder Fehlinterpretationen: „Der 24 Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents“, so Scholz gleich zu Beginn seiner Regierungserklärung, über die sich, so steht es zu befürchten, in Zukunft noch viele Geschichts- und Deutschlehrer samt ihrer Schüler beugen werden.