Es herrscht eine merkwürdige Stimmung in Deutschland. Wir schlittern in eine Energie- und Wirtschaftskrise hinein, wie es sie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Aber der Politik- und Medienzirkus moderiert routiniert darüber hinweg. Erst etwas Alarm schlagen, dann kleinteilig und ermüdend über Lösungs- und Rettungspakte diskutieren. Und darauf vertrauen, dass es so schlimm doch nicht kommen und die nächste Krise die aktuelle ablösen wird. So läuft es schließlich schon seit Jahren. So lief das Modell Merkel, deren gesamte Kanzlerschaft aus einer Abfolge von Krisen bestand.

Ihr Nachfolger, SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz, kopiert Merkels vermeintliches Erfolgsrezept. Das wurde gestern Abend bei seinem Auftritt in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ auf quälende Weise deutlich. Die Redaktion hatte die Idee, den oft etwas unterkühlt wirkenden Hamburger nicht mit anderen Talkshow-Profis wie Politikern und Journalisten zu konfrontieren, sondern mit echten Menschen, die sich echte Sorgen machen. Ein Intensivkrankenpfleger, der eine Familie gründen will, aber nicht weiß, ob er sich ein Kind leisten kann. Und ein Bäckerehepaar aus Thüringen, deren Betrieb vor dem Aus steht, weil sie die explodierenden Preise für Energie und Rohstoffe nicht an ihre Kunden weitergeben können.