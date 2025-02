22.00

Das Fazit

Zu erleben war durchaus eine Diskussion auf Augenhöhe – wie gesagt, nur im übertragenen Sinne. Sowohl Merz wie auch Scholz zeigten sich inhaltlich sattelfest, wobei natürlich deutlich wurde, dass sie teilweise sehr unterschiedliche Lösungsvorschläge für die in Deutschland grassierenden Probleme haben. Das war auch nicht anders zu erwarten. Der Kanzler setzt auf Staat, Schulden, Subventionen und Steuererhöhungen. Sein Herausforderer propagiert durchweg marktwirtschaftliche Ansätze. Und natürlich war Scholz wegen seiner schlechten Regierungsbilanz in einer permanenten Verteidigungssituation. Daraus immerhin machte er das Beste. Merz wiederum präsentierte sich staatsmännisch (und strafte damit Angela Merkel Lügen, die ihm diese Tugend absprechen wollte). Auch ließ sich der Scholz-Herausforderer nicht zu überhitzen Schnellschüssen verleiten, auf die man im Kanzler-Lager gehofft haben dürfte. Jede Seite kann ihren Kandidaten also als Debatten-Sieger ausrufen. Mein Vorschlag: Einigen wir uns auf ein Unentschieden auf durchaus respektablem Niveau. Wahlentscheidend dürfte dieses Duell jedenfalls nicht gewesen sein.

21.50

Scholz über Merz-Vorschlag: „lächerlich“

Jetzt geht es um den drohenden Handelskrieg mit den USA. Merz sagt, man müsse den Amerikanern hier „auf Augenhöhe“ entgegentreten. Scholz ergänzt: Die EU sei auf Zölle vorbereitet und könne jederzeit reagieren. In diesem Zusammenhang kommt die Rede auf die Verteidigungsausgaben. Scholz stellt in Aussicht: 30 Milliarden ab dem Jahr 2028 für die Bundeswehr, aber mehr als 2 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt seien unrealistisch. Merz dagegen will perspektivisch auf drei Prozent gehen – und wirft dem Kanzler vor, die „Zeitenwende“ nicht vollzogen zu haben. Aber woher soll das Geld für die Bundeswehr kommen? Merz: durch Wirtschaftswachstum. Maischberger hält das für einen frommen Wunsch. Also legt der Herausforderer nach: Man müsse die Ausgaben priorisieren. Scholz hält die Vorschläge von Merz für „lächerlich“: „Ich bin dagegen, dass den Bürgerinnen und Bürgern hier etwas vorgemacht wird.“ Es gebe nur einen „fairen“ Vorschlag, nämlich neue Schulden beziehungsweise Steuererhöhungen.

Die letzten fünf Minuten haben begonnen, es geht um mögliche Koalitionen. Merz nennt die AfD eine „ernsthafte Bedrohung für unsere Demokratie“ – und die Regierung Scholz habe die AfD noch größer gemacht. Die SPD dürfe in einer möglichen Koalition mit CDU und CSU die AfD nicht als Machtinstrument gegen die Union verwenden. Scholz zeigt sich zuversichtlich, dass er von den Wählern ein Mandat zum Führen von Koalitionsgesprächen bekommen werde. Die Moderatorinnen ziehen das aus guten Gründen in Zweifel.

Zum Schluss werden die Kontrahenten um jeweils einen letzten Satz gebeten. Besonders einfallsreich zeigen sich beide nicht. Merz: „Wir haben einen Plan für dieses Land.“ Scholz: „Stabilität für dieses Land gibt es nur mit der SPD.“ Ende der Debatte.

21.35

Scholz: „Wer arbeiten kann, soll es auch tun!“

Zunächst äußert sich Scholz aber zu den Renten, was inhaltlich allerdings niemand so richtig versteht – auch Merz nicht, wie er sagt. Jetzt aber wirklich zum Bürgergeld: Merz sagt, 1,7 Millionen Bürgergeldempfänger könnten eigentlich arbeiten. Deshalb müsse das System geändert werden, das ganze Projekt sei ein Fehler gewesen. Scholz spricht sich bei diesem Thema für härtere Regeln aus, diese würden demnächst in Kraft treten können: „Wer arbeiten kann, soll es auch tun!“

Scholz will den Spitzensteuersatz („Reichensteuersatz“) um zwei Prozentpunkte erhöhen. Merz kontert: Damit würde er den Mittelstand aus Deutschland endgültig vertreiben. Der Kanzler hält dagegen und behauptet, Merz wolle Spitzenverdiener entlasten. Der lässt das nicht auf sich sitzen und spricht sich für weniger Steuern in einer wachsenden Volkswirtschaft aus.

Jetzt zur Schuldenbremse. Merz will sie behalten, denn: „Wie weit wollen wir das eigentlich noch treiben mit unserer Verschuldung?“ Scholz dagegen will die Ukrainehilfen kreditfinanzieren, um „nicht anderswo kürzen zu müssen“. Er verweist auf andere Länder, etwa Japan oder die USA, die wesentlich höher verschuldet seien als die Bundesrepublik – und plädiert für eine „Reform“ der Schuldenbremse.

Behörden sollen nicht gendern, findet Merz, Scholz sieht das anders. Beide haben ein Störgefühl beim Nutzen des Kurznachrichtendienstes „X“ von Elon Musk.

Themenschwenk zur Außenpolitik: Scholz und Merz wollen die Unterstützung der Ukraine beibehalten. Aber der Kanzler will den Ukrainekrieg „nicht eskalieren“ lassen – lehnt also die Taurus-Lieferung aus Deutschland unverändert ab. Man müsse das Land indes dabei unterstützen, dass es nicht wieder von Russland überfallen wird. Merz sagt, Russland werde über die nächsten Jahre hinweg aggressiv gegenüber seinen Nachbarn bleiben. Beim Thema Taurus wirkt Merz etwas verunsichert, als er von den Moderatorinnen auf seine diesbezügliche Wankelmütigkeit angesprochen wird und sagt, er habe bei diesem Thema stets nur auf entsprechende Lieferungen aus anderen europäischen Staaten aufmerksam gemacht. Zu Donald Trump äußert sich der CDU-Chef dergestalt, dieser sei „berechenbar unberechenbar“. Europa müsse jetzt gemeinsam seine Stärke ausspielen. Scholz skizziert seine Strategie gegenüber dem neuen US-Präsidenten wie folgt: „Klare Worte und freundliche Gespräche.“

21.14

Von Gaza bis zum „Klimageld"

Der Kanzler und sein Herausforderer äußern sich zu Donald Trumps Vorschlag, aus dem Gaza-Streifen eine „Riviera“ zu machen. Beide Diskutanten halten das für falsch; Merz allerdings mit gewissen Abstrichen. Dass Trump per Dekret die Zulässigkeit von nur zwei Geschlechtern durchgesetzt habe, findet Merz nachvollziehbar, Scholz lehnt dies ab.

Jetzt geht es darum, wie es „den Menschen in diesem Land geht“ und deren Zukunftssorgen vor allem wegen der Inflation. Scholz gibt zu, es habe „Preissteigerungen“ gegeben, diese seien aber vor allem durch den russischen Angriffskrieg verursacht worden. Und anderswo sei die Inflation ohnehin höher, etwa in Japan. Merz: „Herr Bundeskanzler, die Menschen in diesem Land sind ärmer geworden“, auch wegen der steigenden Arbeitslosigkeit. Er wirft dem Kanzler auch vor, das „Klimageld“ zur Kompensation der höheren CO2-Bepreisung zurückzuhalten.

Anmerkung am Rande: Im Fernsehen und direkt nebeneinander stehend, fällt der Unterschied in der Körpergröße zwischen Scholz und Merz sehr ins Auge. In der Debatte liegen sie allerdings einigermaßen gleichauf – wobei Scholz wegen der schlechten Bilanz seiner Regierung strukturell im Nachteil ist und sich ständig verteidigen muss. Auch die Moderatorinnen machen ihre Sache gut. Jetzt kündigt sich das Thema Bürgergeld an.

20.56

Merz: „Herr Scholz, Sie leben nicht in dieser Welt!“

Merz wirft Scholz vor, in der Migration auf die Grünen Rücksicht zu nehmen. Jetzt kommt das Gespräch auf die Abschiebungen. Scholz sagt, hier müsse man „weiterentwickeln“ und „Tricks“ gegen Abschiebungen unterbinden. Merz dagegen: Die Grünen hätten dafür gesorgt, dass die Abzuschiebenden auf Steuerzahlerkosten Anwälte zur Seite gestellt bekämen: „Herr Scholz, Sie leben nicht in dieser Welt!“

Themenwechsel: Wirtschaft und Deindustrialisierung. Der Kanzler bestreitet, dass es letzteres überhaupt gebe. Das Wachstum müsse nach vorn gebracht werden. Bisher schlagen sich beide Kandidaten gut, aber die Fakten sprechen eben gegen Scholz. Das sagt auch Merz, der dem Kanzler die katastrophale ökonomische Situation und den Abbau von 300.000 Industriearbeitsplätzen vorhält: „Ihre Wahrnehmung hat mit der Realität nichts zu tun!“ Scholz hingegen beruft sich auf die hohe Beschäftigungsquote – und auf externe Schocks (Ukrainekrieg), die er nicht zu verantworten habe. Dagegen Merz: Das gilt auch für andere Länder, die mit denselben Problemen zu kämpfen haben. Und: Warum habe die Regierung Scholz mitten in der tiefsten Energiekrise die letzten drei gut funktionierenden Atomkraftwerke abgeschaltet? Hier sei ideologisch gehandelt worden. Merz: „Was ist das für ein Irrsinn?“ Dazu Scholz: Alle Parteien hätten den Atomausstieg gewollt, und der Ausbau der Erneuerbaren laufe auf Hochtouren. Der Bau neuer Kernkraftwerke sei ohnehin viel zu teuer.

Merz fordert verlässliche Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft und nennt den „Made-in-Germany-Bonus“ ein „Strohfeuer“. Scholz wiederum nennt die von Merz geforderten Steuersenkungen unsozial. Jetzt kommen ein paar alberne „Satzergänzungsspiele“ dran, zum Beispiel: „Ein Bundestag ohne die FDP wäre…“ Weder Scholz noch Merz hätten offenbar etwas gegen ein deutsches Parlament ohne die Liberalen. Solche Kindereien gehören nicht in ein ernsthaftes Duell. Aber ein bisschen Show muss wohl sein – zumindest aus Sicht der Veranstalter.

20.42

Scholz: „Warum soll man so doof sein?“

Es geht los! Sandra Maischberger begrüßt zum „ersten direkten Schlagabtausch“ zwischen Scholz und Merz. Erste Frage Maischberger: Wie steht es um den Respekt der Kandidaten voreinander? Beide versichern, man respektiere den Gegner. Dann gleich von Illner der Schwenk zum Migrationsstreit und der Zusammenarbeit der Union mit der AfD in Sachen Entschließungsantrag. Scholz: „Das war ein Tabubruch!“ Merz kontert: „Es gibt keine Gemeinsamkeiten zwischen der Union und der AfD.“ Es habe auch keine „Zusammenarbeit“ gegeben. Scholz bezweifelt das – und beruft sich auf Angela Merkel. Er könne sich mit Blick auf Merz „nicht mehr sicher“ sein. Merz beruft sich darauf, Scholz habe gesagt, niemand dürfe sich – auch umgekehrt – von der AfD abhängig machen. Scholz: Da ging es aber nur um Kitas in der Kommunalpolitik.

Illner an Merz: „Warum das alles schon vor der Wahl?“ Hätte man nicht waren können? Merz: Es war für mich eine Gewissensfrage nach dem schlimmen Vorfall von Aschaffenburg. Merz wirkt angriffslustig und beruft sich auf ein schon länger bestehendes Gesetzgebungsverfahren. Illner: Wie sehr schmerzt es Sie, dass Michel Friedman die CDU verlassen hat? Merz: Mich schmerzt es, dass niemand wegen der Angriffe von Migranten auf die Straße geht. Maischberger kommt auf Mützenichs Vorwurf zu sprechen, Merz habe das „Tor zur Hölle“ geöffnet. Scholz wehrt den Vorwurf ab, dies sei Wahlkampfspektakel gewesen. Er will einen „harten Kurs“ in der Migrationspolitik und behauptet, diesen durchgesetzt zu haben; die Zahl der Abschiebungen sei um 70 Prozent gestiegen. Merz: „Die Bundesregierung hat ein bisschen was getan“, aber eben nicht genug. Die Zahl der zuwandernden illegalen Migranten sei immer noch viel zu hoch: „Sie kriegen es in Ihrer Koalition nicht hin!“

Jetzt geht es um „Gesetzesbrüche“, die Zurückweisungen bedeuten würden. Scholz beteuert, er habe mehr Schutz an den deutschen Außengrenzen durchgesetzt. Das alles trete im nächsten Jahr in Kraft: „Wir sind auf die richtige Straße eingebogen.“ Und Merz veranstalte eine „Show“. Er selbst hingegen habe die größten Verschärfungen überhaupt durchgesetzt. Merz: Scholz widerspricht sich selbst! Überhaupt: Wer als Migrant über den Landweg nach Deutschland einreise, habe laut Gesetz keinen Anspruch auf Asyl. Und die Grünen würden jede Verschärfung torpedieren. Der Kanzler meint; Merzens Vorschläge würden eine europäische Krise heraufbeschwören und gegen Deutschlands Interessen sein: „Warum soll man so doof sein?“

20.00

Ohne Zeitkonten und ohne Schlussstatement

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz geht mit großem Vorsprung in den Umfragen in das Duell: Die Union kommt derzeit auf 29 bis 34 Prozent, Scholz und die SPD liegen dagegen mit 15 bis 18 Prozent nur auf Platz drei hinter der AfD. Der Eklat im Bundestag wegen des Migrationsstreits, bei dem die Union einen Beschluss mit den Stimmen der AfD durchgesetzt hatte, zeigt bisher kaum Auswirkungen auf die Umfragewerte. Die von der SPD erhoffte Trendwende blieb aus. Scholz hat nun nur noch zwei Wochen Zeit, um den Rückstand von 11 bis 17 Prozentpunkten aufzuholen. Er wird also angreifen müssen. Die SPD hat den Wahlkampf von Anfang an als ein Duell zwischen dem Kanzler und dem Oppositionsführer verstanden.

Merz geht mit der Rückendeckung des CDU-Parteitags und dem Gefühl, alles richtig gemacht zu haben, in die Auseinandersetzung. Er habe gezeigt, dass die Union es ernst meint mit der Bekämpfung der irregulären Einwanderung. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht er hinter sich. Die vielleicht interessanteste Regel bei diesem Duell: Es werden keine Zeitkonten eingeblendet. Die Redezeit wird in der Regie gemessen, bei größeren Ungleichgewichten wird dies von den Moderatorinnen thematisiert. Außerdem wird es nach Angaben der Sender kein Schlussstatement der beiden Kandidaten geben. Sie dürfen nur Stift und Notizblock mit an ihre Stehpulte ins Fernsehstudio in Berlin-Adlershof nehmen.