Oktoberfest bleibt erstmal geschlossen Sprengstoffdrohung gegen „Wiesn“

Am Mittwochmorgen ist ein Haus im Münchner Norden nach einer Explosion in Brand geraten. Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang zu einer Sprengstoffdrohung gegen das Oktoberfest. Die „Wiesn“ bleibt erstmal geschlossen.

VON BEN KRISCHKE am 1. Oktober 2025

Das Münchner Oktoberfest – und damit der Zugang zur Festwiese – bleibt wegen einer Sprengstoffdrohung voraussichtlich bis zum frühen Abend geschlossen. Die Öffnung wird möglicherweise auf 17 Uhr verschoben. Die aktuelle Lage ist allerdings etwas konfus. Klar ist, dass es am Morgen zu einer Explosion im Münchner Norden gekommen war. In der Folge soll ein Einfamilienhaus und parkende Autos in Brand geraten sein. Wie die Polizei mitteilte, seien in dem Haus Sprengfallen gefunden worden. Ein Schwerverletzter soll inzwischen verstorben sein.

Ermittlungen in alle Richtungen

Die Polizei vermutet ein Familiendrama. Geprüft wird jedoch, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Vorfall und einem Drohschreiben gegen das Oktoberfest geben könnte. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) spricht von einer „verifizierten Sprengstoffwarnung“. Auf X teilt die Polizei mit: „Aktuell ermitteln wir in alle Richtungen. Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese. Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes.“

