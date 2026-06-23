Wer oben sitzt, gibt den Ton an
Wer oben sitzt, gibt den Ton an / Illustration: Lisa Rock

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Sendestörung

Mit den Landtagswahlen im Osten steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder mal in der Kritik. Im Mittelpunkt steht meist das Geld. Doch das eigentliche Problem liegt tiefer. Ein Blick in Redaktionen und Kontrollgremien, die niemand wirklich kontrolliert.

VON MATHIAS BRODKORB am 26. Juni 2026 16 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

„Man müsste die alle an die Wand stellen.“ Das sagt ausgerechnet am Weltkindertag 2026 eine betagte Bürgerin im idyllischen Bad Doberan, einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, an einem Infostand der AfD. Ihr Mann sekundiert ihr: „So viel Munition gibt es ja gar nicht.“ AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm bleibt freundlich, schreitet aber ein: „Na, na, so geht es ja nun nicht.“ Er will nach der Landtagswahl vom 20.September Ministerpräsident in dem nordöstlichen Bundesland werden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Achim Koester | Fr., 26. Juni 2026 - 18:10

das haben Sie richtig erkannt, lieber Herr Brodkorb. Wenn man einen Sumpf trockenlegen will, darf man die Entscheidung darüber nicht den Fröschen überlassen, aber genau das passiert hier. Der Zuschauer hat zunehmend die Wahl über den Umschaltknopf zu treffen, das beeinträchtigt aber die Finanzierung nicht.

Wossi | Fr., 26. Juni 2026 - 19:43

Ich saß vor ein paar Tagen nachmittags in einem Kaffee meiner Heimatsadt. Auf dem Parkplatz vor mir zwei Zelte des MDR aufgebaut. Insgesamt ca. 15 Mann Crew. Man ging herum und befragte (oder belästigte) Passanten wie das Eis schmecke und wie sie das Wetter fänden. Da ist noch verdammt viel Einsparpotential vorhanden.

Nichtsdestotrotz: Danke Herr Brodkorb für Ihre immer wieder interessanten Beiträge! Auch für mich als erklärter ÖRR-Gegner sehr lesenswert.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.