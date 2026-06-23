- Sendestörung
Mit den Landtagswahlen im Osten steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder mal in der Kritik. Im Mittelpunkt steht meist das Geld. Doch das eigentliche Problem liegt tiefer. Ein Blick in Redaktionen und Kontrollgremien, die niemand wirklich kontrolliert.
„Man müsste die alle an die Wand stellen.“ Das sagt ausgerechnet am Weltkindertag 2026 eine betagte Bürgerin im idyllischen Bad Doberan, einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, an einem Infostand der AfD. Ihr Mann sekundiert ihr: „So viel Munition gibt es ja gar nicht.“ AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm bleibt freundlich, schreitet aber ein: „Na, na, so geht es ja nun nicht.“ Er will nach der Landtagswahl vom 20. September Ministerpräsident in dem nordöstlichen Bundesland werden.
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