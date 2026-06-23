Öffentlich-rechtlicher Rundfunk - Sendestörung

Mit den Landtagswahlen im Osten steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk wieder mal in der Kritik. Im Mittelpunkt steht meist das Geld. Doch das eigentliche Problem liegt tiefer. Ein Blick in Redaktionen und Kontrollgremien, die niemand wirklich kontrolliert.