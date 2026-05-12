Der Autor ist CDU-Mitglied aus Nordrhein-Westfalen und möchte anonym bleiben.

Die CDU im Mai 2026 ist kein politischer Akteur mehr; sie ist ein Sanierungsfall, der seine eigene Insolvenz verschleppt. Während die Weltpolitik und die wirtschaftliche Realität die Statik der Bundesrepublik zertrümmern, flüchtet sich die Parteiführung in Berlin in moralische Selbstbeweihräucherung. Was als „Brandmauer“ verkauft wird, ist in Wahrheit die Architektur einer kollektiven Selbstaufgabe.

Nichts illustriert die Entfremdung zwischen Führung und Basis besser als die Reaktion des Apparats auf fundamentale Kritik. Doch was ich in den letzten Tagen erlebt habe, übersteigt die üblichen Muster der administrativen Beruhigung. Im Zuge eines vertraulichen, persönlich geführten Austauschs über die aktuelle Parteilinie kam es zu einem Telefonat, das zum Offenbarungseid für das System Merz wurde.

Über eine Stunde lang sprach ich persönlich mit einem engen Mitarbeiter aus dem Umfeld eines Bundestagsabgeordneten – einer Person, die im Maschinenraum der Macht sitzt. Das Erschütternde war nicht der Widerspruch, sondern dessen Ausbleiben. In einem Gespräch, das ursprünglich zur Einordnung der Lage gedacht war, endeten wir in einem deprimierenden Konsens: Die Analyse der strategischen Sackgasse, der Höcke-Falle und der intellektuellen Erstarrung der Union wurde vom inneren Zirkel der Macht nicht bestritten, sondern bestätigt. Wenn die engsten Vertrauten der Mandatsträger dem Kritiker recht geben, ist das der finale Beweis: Die Union wird nicht von Überzeugungstätern geführt, sondern von Gefangenen ihrer eigenen Rhetorik.

Eine CDU als „Juniorpartner der Alternativlosigkeit“

Dabei müsste in der Zentrale eigentlich Alarmstimmung herrschen. Björn Höcke hat im Interview mit dem Podcaster Ben Berndt das Offensichtliche zutage gefördert: Die AfD braucht die Brandmauer dringender als die Union. Höcke hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sein Plan zur Demontage der CDU exzellent funktioniert. Er provoziert die Ausgrenzung gezielt, weil er weiß, dass er die Führung damit in eine strategische Zwangsjacke steckt.

Jede rituelle Distanzierung aus Berlin ist ein Mosaiksteinchen in Höckes Kalkül, die Union dauerhaft in die Umarmung von SPD und Grünen zu zwingen. Das Ergebnis ist eine CDU als „Juniorpartner der Alternativlosigkeit“, die bürgerliche Werte am Fließband opfert, nur um eine Fiktion aufrechtzuerhalten. Die Brandmauer schützt nicht die Demokratie; sie schützt die AfD vor inhaltlicher Entzauberung und zementiert die politische Bedeutungslosigkeit des bürgerlichen Lagers.

Es gibt für das Dilemma aus linker Mobilisierung und drohender Parteispaltung nur eine Antwort: Zuerst Deutschland, dann die Partei. Seit der Gründung der AfD im Jahr 2013 hat die CDU bereits dreimal die Chance zur Korrektur verpasst: zuerst beim Ignorieren des bürgerlichen Protests gegen die Euro-Rettung, dann während der Migrationskrise 2015 und zuletzt bei den rein kosmetischen „Erneuerungen“ der vergangenen Jahre. Nun muss sie die Konsequenzen dieser Versäumnisse tragen.

Die Rettung liegt nicht im Schutz des Parteiapparates

Der Schutz des „Tankers“ CDU darf nicht länger als Entschuldigung für politisches Stillhalten dienen. Die wahre Ursache für die morsche Statik ist das Erbe des 16-jährigen Merkel-Reichs, in dem jede inhaltliche Kontur der Machtarithmetik geopfert wurde. Wenn heute die Sorge herrscht, dass bereits die bloße Diskussion über eine Öffnung die Partei zerreißt, so ist das lediglich das Sichtbarwerden einer längst vollzogenen inneren Entkernung.

Ein plausibler Weg aus dieser Sackgasse führt über die Erkenntnis, dass politische Hygiene nicht durch mathematische Ausgrenzung, sondern durch inhaltliche Überlegenheit und die kühle Konfrontation der Gegenseite mit der Regierungsverantwortung erreicht wird. Doch die aktuelle Führung flüchtet sich in ein gefährliches Abwarten. Die Rettung liegt nicht im Schutz des Parteiapparates, sondern in der schmerzhaften Rückkehr zur programmatischen Unterscheidbarkeit.

Es wäre ein politischer Graus, wenn Sachsen-Anhalt im September durch eine absolute Mehrheit der Gegenseite das strukturelle Problem der CDU lediglich vertagen würde. Ein solches Ergebnis wäre kein Sieg der Brandmauer, sondern die endgültige Paralyse der Union. Wählt die Partei dort erneut den „einfachen Weg“ einer absurden All-Parteien-Koalition, endet das Märchen von der Volkspartei.

Es ist Zeit für eine Zäsur. Wenn selbst die engsten Mitarbeiter der Macht hinter verschlossenen Türen den Offenbarungseid leisten, gibt es keinen Grund mehr, dieses Schauspiel zu stützen. Der letzte Dienst ist der laute, analytisch begründete Austritt. Wer bleibt, wird zum Statisten beim lautlosen Verschwinden der Vernunft.