Merz im Anzug steht vor Backsteinmauer, im Hintergrund Deutschland- und AfD-Flaggen
Mit der Brandmauer-Strategie mauert die Merz-CDU sich lediglich selbst ein / picture alliance / Wolfgang Maria Weber | R7172 (Fotomontage)

CDU-Insider berichtet Die Union hat sich längst aufgegeben

Die CDU steckt nicht mehr in einer Krise – sie ist selbst die Krise. Die Brandmauer-Strategie von Merz & Co. schwächt nicht die AfD, sondern die Union. Interne Zweifel reichen längst bis in die engsten Machtzirkel der Partei, wie ein vertrauliches Gespräch unseres Autors mit einem CDU-Insider zeigt.

ANONYMES CDU-MITGLIED am 12. Mai 2026

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Der Autor ist CDU-Mitglied aus Nordrhein-Westfalen und möchte anonym bleiben.

Die CDU im Mai 2026 ist kein politischer Akteur mehr; sie ist ein Sanierungsfall, der seine eigene Insolvenz verschleppt. Während die Weltpolitik und die wirtschaftliche Realität die Statik der Bundesrepublik zertrümmern, flüchtet sich die Parteiführung in Berlin in moralische Selbstbeweihräucherung. Was als „Brandmauer“ verkauft wird, ist in Wahrheit die Architektur einer kollektiven Selbstaufgabe.

Nichts illustriert die Entfremdung zwischen Führung und Basis besser als die Reaktion des Apparats auf fundamentale Kritik. Doch was ich in den letzten Tagen erlebt habe, übersteigt die üblichen Muster der administrativen Beruhigung. Im Zuge eines vertraulichen, persönlich geführten Austauschs über die aktuelle Parteilinie kam es zu einem Telefonat, das zum Offenbarungseid für das System Merz wurde.

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Über eine Stunde lang sprach ich persönlich mit einem engen Mitarbeiter aus dem Umfeld eines Bundestagsabgeordneten – einer Person, die im Maschinenraum der Macht sitzt. Das Erschütternde war nicht der Widerspruch, sondern dessen Ausbleiben. In einem Gespräch, das ursprünglich zur Einordnung der Lage gedacht war, endeten wir in einem deprimierenden Konsens: Die Analyse der strategischen Sackgasse, der Höcke-Falle und der intellektuellen Erstarrung der Union wurde vom inneren Zirkel der Macht nicht bestritten, sondern bestätigt. Wenn die engsten Vertrauten der Mandatsträger dem Kritiker recht geben, ist das der finale Beweis: Die Union wird nicht von Überzeugungstätern geführt, sondern von Gefangenen ihrer eigenen Rhetorik.

Eine CDU als „Juniorpartner der Alternativlosigkeit“

Dabei müsste in der Zentrale eigentlich Alarmstimmung herrschen. Björn Höcke hat im Interview mit dem Podcaster Ben Berndt das Offensichtliche zutage gefördert: Die AfD braucht die Brandmauer dringender als die Union. Höcke hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sein Plan zur Demontage der CDU exzellent funktioniert. Er provoziert die Ausgrenzung gezielt, weil er weiß, dass er die Führung damit in eine strategische Zwangsjacke steckt.

Jede rituelle Distanzierung aus Berlin ist ein Mosaiksteinchen in Höckes Kalkül, die Union dauerhaft in die Umarmung von SPD und Grünen zu zwingen. Das Ergebnis ist eine CDU als „Juniorpartner der Alternativlosigkeit“, die bürgerliche Werte am Fließband opfert, nur um eine Fiktion aufrechtzuerhalten. Die Brandmauer schützt nicht die Demokratie; sie schützt die AfD vor inhaltlicher Entzauberung und zementiert die politische Bedeutungslosigkeit des bürgerlichen Lagers.

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Es gibt für das Dilemma aus linker Mobilisierung und drohender Parteispaltung nur eine Antwort: Zuerst Deutschland, dann die Partei. Seit der Gründung der AfD im Jahr 2013 hat die CDU bereits dreimal die Chance zur Korrektur verpasst: zuerst beim Ignorieren des bürgerlichen Protests gegen die Euro-Rettung, dann während der Migrationskrise 2015 und zuletzt bei den rein kosmetischen „Erneuerungen“ der vergangenen Jahre. Nun muss sie die Konsequenzen dieser Versäumnisse tragen.

Die Rettung liegt nicht im Schutz des Parteiapparates

Der Schutz des „Tankers“ CDU darf nicht länger als Entschuldigung für politisches Stillhalten dienen. Die wahre Ursache für die morsche Statik ist das Erbe des 16-jährigen Merkel-Reichs, in dem jede inhaltliche Kontur der Machtarithmetik geopfert wurde. Wenn heute die Sorge herrscht, dass bereits die bloße Diskussion über eine Öffnung die Partei zerreißt, so ist das lediglich das Sichtbarwerden einer längst vollzogenen inneren Entkernung.

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Ein plausibler Weg aus dieser Sackgasse führt über die Erkenntnis, dass politische Hygiene nicht durch mathematische Ausgrenzung, sondern durch inhaltliche Überlegenheit und die kühle Konfrontation der Gegenseite mit der Regierungsverantwortung erreicht wird. Doch die aktuelle Führung flüchtet sich in ein gefährliches Abwarten. Die Rettung liegt nicht im Schutz des Parteiapparates, sondern in der schmerzhaften Rückkehr zur programmatischen Unterscheidbarkeit.

Es wäre ein politischer Graus, wenn Sachsen-Anhalt im September durch eine absolute Mehrheit der Gegenseite das strukturelle Problem der CDU lediglich vertagen würde. Ein solches Ergebnis wäre kein Sieg der Brandmauer, sondern die endgültige Paralyse der Union. Wählt die Partei dort erneut den „einfachen Weg“ einer absurden All-Parteien-Koalition, endet das Märchen von der Volkspartei. 

Es ist Zeit für eine Zäsur. Wenn selbst die engsten Mitarbeiter der Macht hinter verschlossenen Türen den Offenbarungseid leisten, gibt es keinen Grund mehr, dieses Schauspiel zu stützen. Der letzte Dienst ist der laute, analytisch begründete Austritt. Wer bleibt, wird zum Statisten beim lautlosen Verschwinden der Vernunft.

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Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 12. Mai 2026 - 13:20

Auch wenn ich den Ursprung der AfD im bürgerlich-konservativen Protest gegen die Euro-Rettung sehe, die damaligen Kritiker sind doch gar nicht mehr in der AfD, ja warnen teils vor ihr?
Selbst wenn ich das Anwachsen der AfD dann im evtl. "Ausgrenzen" dieser Meinungen sehe und während der "Merkelregierungen" keine größeren Anstalten sah, diese Leute wieder zurückzuholen, selbst dann kann man vielleicht doch sehen, dass die Programmatik der AfD sich weit von der CDU/CSU und der FDP entfernt hat?
Es macht also evtl. weniger Sinn denn je, mit der AfD grundsätzlich zusammenzuarbeiten?
Auf kommunaler Ebene mag das anders aussehen.
Ich war ja begeistert von der Euro-Rettung und sah in ihr die endgültige Souveränität des Euro.
Keinesfalls sah ich den Euro alternativlos und ich hatte schon angenommen, dass die CDU/CSU, besonders in der Person von Wolfgang Schäuble dieser Rettung ihren Stempel würde aufdrücken können.
Frau Merkel fand ich nicht besonders "kompetent".
Sie wurde nicht besser?

Markus Michaelis | Di., 12. Mai 2026 - 13:25

Es geht darum, dass das "bürgerliche Lager" selber in einer Überforderung und Sackgasse steckt - mit oder ohne AfD. Zumindest ist das mein Eindruck. Es geht nicht nur um Parteien - das hier ist größer. Es geht um Überzeugungen und Strömungen gerade im bisher staatstragenden Teil der Bevölkerung.

Jede Öffnung zur AfD würde die CDU (andere auch) sofort zerreißen - direkt, weil Parteifunktionäre aus allen Rohren feuern würden, verzögert und mächtiger, weil die Wähler und die "staatstragende Zivilbevölkerung" erschüttert wären. Zumindest ist das mein Eindruck im privaten Umfeld.

Nur ist es genauso mein Eindruck, dass die Werte und Weltsicht in diesem Umfeld immer weniger zu einer sich rasch ändernden Welt und Gesellschaft bei uns passen bzw. auf viele Fragen dort keine Antworten haben, oft die Fragen nicht verstehen.

Klar hat die AfD auch kein Antworten, aber das ist irrelevant. Relevant ist, dass die alte Mitte keine Antworten mehr hat und darüber sollte man offener reden.

@Markus Michaelis, Sie stellen die richtige Frage: Welche Überzeugungen hat das "bürgerliche Lager ? Wenn ich stellvertretend den CDU-Parteivorsitzenden nehme: keine. Seit 2011 (Atomausstieg, Aussetzung Wehrpflicht, Politik der für nicht kontrollierbar erklärten Grenzen) ist das praktizierte Unionspolitik. Und Wüst und Günther stehen weiterhin treu zu dieser Desaster-Politik.

Ingbert Jüdt | Di., 12. Mai 2026 - 13:35

Das beschreibt nicht nur den Zustand der CDU, sondern des größten Teils der Eliten dieser Republik. Und der Refrain dieser Rhetorik lautet: »Wir sind die Guten!« Dieses narzisstische Selbstbild hat sich in der Eigenwahrnehmung der westlichen Eliten so festgefressen, dass es unkorrigierbar geworden ist. Die »Bösen« sind immer die anderen: die Populisten, das dumme Wahlvolk, die alten weißen Männer, die »Desinformateure«, »Querdenker«, »Schwurbler«, Putin, Orban, Trump - bloß man selbst macht nichts falsch, jedenfalls nichts Nennenswertes, und schon gar nichts ernsthaft Böses und auch »unsere Freunde« sind selbstredend nur Gute, auch wenn sie Diktatoren sind wie Selenskyi und Extremisten wie Netanjahu, und wenn Brüssel und Berlin Grundrechte durch den Wolf drehen, nennt man es »Verteidigung der Demokratie«.

Der Exodus aus dem Legitimitätsglauben an diese Eliten hat daher das Ausmaß einer Massenflucht angenommen, auf der Suche nach einer Prager Botschaft, die sich der Flüchtigen annimmt.

Die Kritik am zu wenig nachdenklichen Weltbild teile ich, würde dabei aber weniger nur von Eliten sprechen, sondern das breiter in einem staatstragenden Bürgertum verankert sehen. Es ist nicht so, dass kleine Eliten gegen die ganz große Bevölkerung stünden. Die Gesamtbevölkerung ist eher in verschiedene Ansichten (oder gar keine) zerfallen und das Lager der "progressiven Demokraten" (oder wie immer man es nennen will) umfasst sicher auch viele Millionen.

Ich glaube auch nicht, dass einzelne Punkte dieser Weltsicht absolut falsch sind und dagegen andere Punkte absolut richtig. Man kann zu Selenskyi, Netanjahu, zu verschiedensten Migrationsarten, zum Sozialstaat, zum Grundgesetz, zu Religionen, zu allem möglichen so oder so stehen, jeweils mit guten Gründen.

Meine Kritik an der "bisherigen Mitte" wäre eher, dass man es eben so oder so sehen kann und sich für Dinge entscheiden muss. Dort wird zu oft so argumentiert, als sei alles klar. Manche Dinge gehen auch nicht zusammen.

... denn diese Eliten wurden ja von einer Mehrheit der Bevölkerung immerhin gewählt, und was ich das narzisstische Selbstbild nenne, trifft auch auf einen großen Teil dieses Bürgertums zu. »Klein« ist diese Elite in dem speziellen Sinne, dass sich eine zahlenmäßig geringe Gruppe von Menschen, die politische Entscheidungen von tatsächlicher Relevanz treffen, immer weiter von der Realität entfernt hat und zugleich in Positionen oberhalb des Nationalstaats (Brüssel, WHO, IWF etc.) immer schwerer demokratisch zu kontrollieren ist.

Für das staatstragende Bürgertum ist es eher eine dialektische Situation, weil die Erfolgsbedingungen der liberalen, demokratischen Gesellschaft im globalisierten Kapitalismus seit der Lehmann-Pleite nicht mehr gegeben sind und sich heute (grob gesagt) ein Widerspruch zwischen Kapitalismus und Demokratie entfaltet.

Dabei ist auch diesem Bürgertum die Fähigkeit zur Selbstkritik abhandengekommen. Man verteidigt mit »Haltung«, wofür einem die Argumente ausgehen.

Hans-Hasso Stamer | Di., 12. Mai 2026 - 14:17

„Jede rituelle Distanzierung aus Berlin ist ein Mosaiksteinchen in Höckes Kalkül, die Union dauerhaft in die Umarmung von SPD und Grünen zu zwingen.“

Unsinn. Solch ein Kalkül gibt es nicht, weder von Höcke, noch von anderen AfD – Politikern. Die AfD hat unzählige Male der CDU, offen oder verdeckt,Angebote zu einer informellen Zusammenarbeit ohne Regierungsbeteiligung gemacht. Höckel steht überhaupt nicht gegen diese Politik, er unterstützt sie. Die Brandmauer ist eine Erfindung der Linken, um die CDU an die Seite von SPD, Grünen und Linken zu zwingen.

Tut mir leid, wie kann ein intelligenter CDU – Politiker nur auf so einen Bulls*it verfallen? Wird hier ein Schuldiger gesucht, und dann nehmen Sie den bedrohlichsten Konkurrenten im eigenen Lager, die AfD, weil das so schön in das verbreitete Propagandaklischee passt?

Brigitte Miller | Di., 12. Mai 2026 - 14:34

"Wird hier ein Schuldiger gesucht"? Dieser Gedanke kam mir auch gleich. Die AfD ist i m m e r schuld! Neben Putin, Trump, Elon Musk und. dem Irankrieg.

Ingo Frank | Di., 12. Mai 2026 - 14:41

Mehrheit für die AfD nicht reicht, kommt es zur All- Parteienkoalitionen. Egal von wem die Koalitionen geführt werden, egal wie sie sich zusammensetzen. Nur eines steht fest, ohne AfD, das ist die oberste Priorität selbst wenn dies das Ende der einstigen Volksparteien wäre.
Vielleicht passierte das auch noch früher. Heute weiß man nicht mehr, ob der Kanzler morgen früh noch im Amt ist…..
MfG a d Erf. Rep.

Sollte es bei den kommenden Ostwahlen dieses Jahr tatsächlich zu Allparteienregierungen kommen... ..., wäre das 'unterm Strich' vermutlich aufgrund der dadurch ausgelösten Schockwelle(n) für den Bund auch nur ein weiterer Beschleuniger für den AfD-Aufstieg... - Niemand will wirklich eine Allparteienregierung..., keiner!

Sollte jedoch eine Landesregierung mit der CDU gebildet werden wäre auch das das Ende der Brandmauer... 🤔

Die Brandmauer fällt also so wie so, nur wann ist noch die Frage... ...?

S. Kaiser | Di., 12. Mai 2026 - 16:19

Wenn einem Status, Dienstwagen und sonstige Annehmlichkeiten wichtiger sind als die eigene politische Überzeugung, und wenn man die ursprünglichen Werte, für die die eigene Partei steht, dafür verscherbelt, weil es einem kurzfristig die Macht sichert, wird man mit dem langfristigen Abstieg leben müssen. Kein Mitleid.
Und jetzt rumzuheulen, dass jede Distanzierung „ein Mosaiksteinchen in Höckes Kalkül sei, die Union dauerhaft in die Umarmung von SPD und Grünen zu zwingen“, ist vollkommen lächerlich. Die Union ist kein Opfer der AfD, sondern ein Opfer von Merkel, während die AfD lediglich deren Nutznießerin ist.
Der Autor analysiert korrekt: „Die wahre Ursache für die morsche Statik ist das Erbe des 16-jährigen Merkel-Reichs, in dem jede inhaltliche Kontur der Machtarithmetik geopfert wurde.“
Genau. Und jetzt lebt damit, bzw. geht unter. Wohlverdient.

Bernd Windisch | Di., 12. Mai 2026 - 16:53

Wie bizarr ist das denn? Wer sich nicht traut unter Klarnamen seine politischen Überzeugungen zu vertreten lebt in eine Diktatur oder ist ein hoffnungsloser Opportunist.

Zum Inhalt: Der Elefant im Raum hat seine helle Freude: Die illegale Massenzuwanderung bringt das System an den Rand der Finanzierbarkeit. Währenddessen gehen sich in Deutschland Jung gegen Alt und Leistungsträger untereinander an die Gurgel, jeder bläst sich auf, um in den kommenden, längst unvermeidbaren Verteilungskämpfen bloß nicht den Kürzeren zu ziehen.

Wo sind jetzt all jene, die das beklatscht oder klein geredet haben? Und wo bleibt eine Mai Presse, die endlich den Mut hätte, Fakten einzuordnen, Zusammenhänge offenzulegen und Entwicklungen ehrlich zu benennen, statt sich weiter in Ausflüchten und moralischen Nebelkerzen zu verlieren?

Inzwischen zeigt sich: Das Problem steht nicht nur im Stadtbild. Es sitzt tief im politischen, gesellschaftlichen und medialen Umgang mit der Realität. Wer hätte das gedacht?

Ich würde sagen: ein ganz normales Parteimitglied mit gehobenem Status in einer etablierten Altpartei welches wo eventuell vielleicht möglicherweise noch in dieser Partei mal eine Karriere machen möchte...!?

Authentische Politiker:innen waren schon immer relativ selten..., im praktischen Politbetrieb...-- mit zunehmender Tendenz in's Exotische, nach Gerhardt Schröder... ...

christoph ernst | Di., 12. Mai 2026 - 17:40

Der böse Höcke und die AfD sind die Anzeichen einer schon länger währenden, verschärften Krise der 'Eliten'. Die haben spätestens seit 2005 als korrupte Parteienkleptokratie so stumpf wie zynisch nur noch auf Machterhalt und Pfründe geschielt. Jetzt sind sie bankrott.
Denn Land und Leute rutschten dabei komplett ins Vergessen. Stattdessen durften Demagogen von der DEI-Front den Ton angeben. Die längst wesenlose 'Mitte' waberte aus Opportunismus, Feigheit und fehlender Fantasie mitten ins grün-diverse Abriss-Schema. Dort beerdigen SPD und CDU den Rest Meinungsfreiheit und Demokratie.
Das tun sie, WEIL Land und Leute ihnen egal sind, und während sie die Aasgeier und Schakale zum Tanz bitten, bilden sie sich ein, es könne ewig so weitergehen.
Fraglich. Ihr staatlich gepimpter NGO-Komplex und medialer Gleichschrittsapparat dürften den Absturz kaum aufhalten. Aber sie versprechen ihn so schmerzreich wie blutig zu gestalten.
Alles ziemlich bitter.

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