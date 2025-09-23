OB-Wahl in Ludwigshafen - Wehrhafte Demokratie auf Bewährung

Miserable Wahlbeteiligung und viele ungültige Stimmen: Der Ausschluss des AfD-Mannes Joachim Paul von der Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen ist nach hinten losgegangen. Der Demokratie wurde damit ein Bärendienst erwiesen.