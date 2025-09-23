- Wehrhafte Demokratie auf Bewährung
Miserable Wahlbeteiligung und viele ungültige Stimmen: Der Ausschluss des AfD-Mannes Joachim Paul von der Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen ist nach hinten losgegangen. Der Demokratie wurde damit ein Bärendienst erwiesen.
Spricht man von Demokratie, denkt man eigentlich an freie, gleiche und geheime Wahlen. Sie garantieren einerseits, dass jede politische Strömung antreten darf, und verpflichten andererseits wiederum die etablierte Politik, den manifestierten Wählerwillen ernst zu nehmen. Doch was geschieht, wenn einem umstrittenen Kandidaten die Zulassung verweigert wird, die Wahlbeteiligung in der Folge auf ein Rekordtief sinkt und ungewöhnlich viele Stimmzettel ungültig abgegeben werden – offenkundig als Ausdruck des Protests?
Ein Wahlsonntag ohne Kandidat
Genau mit dieser Gemengelage ringt jetzt die Stadt Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Anders als zuletzt in Nordrhein-Westfalen wählen die Kommunen hier nicht synchron. Direktwahlen von hauptamtlichen Bürgermeistern und Oberbürgermeistern laufen individuell – also je nach Ende einer Legislatur in der jeweiligen Kommune. In Ludwigshafen am Rhein endete zuletzt die Amtszeit von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Am vergangenen Sonntag waren daher alle wahlberechtigten Bürger aufgerufen, in der ersten Runde ihren neuen Oberbürgermeister zu bestimmen – allerdings von Anfang an ohne den AfD-Kandidaten Joachim Paul.
