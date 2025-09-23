Klaus Blettner und Jens Peter Gotter
Vor der Stichwahl: Klaus Blettner (CDU) und Jens Peter Gotter (SPD) / picture alliance/dpa | Uwe Anspach

OB-Wahl in Ludwigshafen Wehrhafte Demokratie auf Bewährung

Miserable Wahlbeteiligung und viele ungültige Stimmen: Der Ausschluss des AfD-Mannes Joachim Paul von der Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen ist nach hinten losgegangen. Der Demokratie wurde damit ein Bärendienst erwiesen.

VON JAN UPHOFF am 23. September 2025 7 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

So erreichen Sie Jan Uphoff:

Zur Artikelübersicht

Spricht man von Demokratie, denkt man eigentlich an freie, gleiche und geheime Wahlen. Sie garantieren einerseits, dass jede politische Strömung antreten darf, und verpflichten andererseits wiederum die etablierte Politik, den manifestierten Wählerwillen ernst zu nehmen. Doch was geschieht, wenn einem umstrittenen Kandidaten die Zulassung verweigert wird, die Wahlbeteiligung in der Folge auf ein Rekordtief sinkt und ungewöhnlich viele Stimmzettel ungültig abgegeben werden – offenkundig als Ausdruck des Protests?

Ein Wahlsonntag ohne Kandidat

Genau mit dieser Gemengelage ringt jetzt die Stadt Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Anders als zuletzt in Nordrhein-Westfalen wählen die Kommunen hier nicht synchron. Direktwahlen von hauptamtlichen Bürgermeistern und Oberbürgermeistern laufen individuell – also je nach Ende einer Legislatur in der jeweiligen Kommune. In Ludwigshafen am Rhein endete zuletzt die Amtszeit von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Am vergangenen Sonntag waren daher alle wahlberechtigten Bürger aufgerufen, in der ersten Runde ihren neuen Oberbürgermeister zu bestimmen – allerdings von Anfang an ohne den AfD-Kandidaten Joachim Paul.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Thomas Hechinger | Di., 23. September 2025 - 11:53

Es wird viel über den ausgeschlossenen Kandidaten Paul geschrieben, aber nur wenig belegt, auch hier von Herrn Uphoff. Merkwürdig auch die Adjektive, die Begriffen vorangestellt werden, statt daß solche Zuschreibungen dem Leser überlassen werden („umstrittener Kandidat“, „prestigeträchtige Behörde“). Ich empfehle, sich das folgende Interview mit Herrn Paul anzusehen, das Ende August von der „Weltwoche“ geführt wurde:

https://www.youtube.com/watch?v=xrTZQm7psuw

Ich war überrascht, wie gelassen sich Herr Paul in dem Interview gibt. Ich hätte ihm zugebilligt, vor Zorn über den demokratiefeindlichen Ausschluß harte Worte zu finden. Nichts da. Und ich frage: Spricht so ein rechtsextremer Demokratiefeind? Kann ein Wolf sich so viel Schafspelz umhängen?

Jens Böhme | Di., 23. September 2025 - 12:09

Wenn ein einmaliger Blickkontakt oder das sich grüßen mit politischer Verbannung geahndet wird, muss der Aufenthalt in einem Parlament mit mehreren Personen eine übermenschliche und psychische Kraftanstrengung sein.

Rainer Mrochen | Di., 23. September 2025 - 12:21

Nichts anderes als Dass steht hinter der Ludwigshafener Bürgermeisterwahl seitens der Wähler. "Viele wahlberechtigte Bürger akzeptierten die Wahl unter Ausschluss eines Kandidaten offenbar nicht. Wenn die Gewinner dieser Abstimmung wirklich die Demokratie retten wollen, sollten sie diesen „Wahlsieg“ nicht annehmen."
Wer mit 10,94% der Wahlberechtigten (CDU) resp. 9,43% der Wahlberechtigten (SPD) einen "demokratischen Wahlsieg" für sich in Anspruch nimmt hat Demokratie nicht verstanden. Gleichwohl vermute ich das so etwas nicht passieren wird, bedeutete es doch die Anerkenntnis des eigenen Fehlverhaltens selbst wenn formaljuristisch nichts zu beanstanden ist. Peinlich, peinlich.

Wolfgang Borchardt | Di., 23. September 2025 - 12:24

grundgesetzlichen Demokratie ausgekommen. Heute gibt es "unsere" Demokratie, die nur den Anschein erweckt, dass sie allen gehört - was selbstverständlich ist und das Adjektiv nicht erfordert. "Unsere" Demokratie ist also eine besondere, auf die Altparteien ein Monopol erheben. Damit lässt sich alles abweichende Denken, jede Opposition (es gibt ohnehin nur noch eine, die diesen Namen verdient) als Undemokratisch bewerten und ausgrenzen. So lässt sich ein allgemein als positiv empfundener Begriff für Parteiinteressen gut nutzen. Es wird immer deutlicher, dass es nicht taugt, um sich den Symptomen zu entziehen, deren Ursache die eigenen politischen Fehler sind.

Christa Wallau | Di., 23. September 2025 - 12:27

hat mich sehr gefreut!

Die erstaunlich niedrige Wahlbeteiligung und die hohe Zahl der ungültigen Stimmen resultieren eindeutig aus der tiefen Enttäuschung bzw. Wut vieler Bürger darüber, daß sie de facto keine wirklich f r e i e Wahl hatten.
Sie wollten sich nicht durch die herrschenden Parteien "vorsortieren" lassen, wen sie wählen durften. Deshalb führten sie die ganze Wahl ad absurdum.
Dies ist ein von mir schon lange erhofftes weiteres Zeichen bürgerlichen Widerstands gegen eine politisch-mediale Clique, die sich seit langem schamlos autoritär gebärdet.

Allmählich erwachen auch die Menschen im Westen unserer Republik aus ihrem Wohlstands-Dämmerzustand auf und wehren sich gegen die unverschämte Bevormundung durch eine selbsternannte "Elite".

Endlich ist m. E. j e t z t der Punkt erreicht, an dem sowohl die Politiker als auch die arroganten Medien-Gurus tatsächlich um ihre hoch-dotierten, sicher geglaubten Posten fürchten müssen.

ENDLICH!!!

Dirk Nowotsch | Di., 23. September 2025 - 12:43

Kandidaten werden ausgeschlossen, abgewählte Minderheiten zu Mehrheiten gebündelt, politisch orientierte Parteisoldaten ins Verfassungsgericht berufen, um zukünftige Regierungen juristisch ausmanövrieren zu können und die Meinungsfreiheit demontiert! Das soll alles noch DEMOKRATIE sein!? Volkes Wille? Ich fühle mich von den inflationär verwendeten Worthülsen der Einheitsparteien genau so verarscht, wie damals in der DDR! Der gleiche Laba und Sülz! Alles zum Wohle des Volkes! Tickt da was? Die Diktatoren sind schon längst an der Macht! Sie haben sich bloß etwas besser getarnt, aber inzwischen bröckelt die Tarnung!

Günther Anderer | Di., 23. September 2025 - 12:43

... darf jeder machen was er will, nur die AfD ist das Problem und muss allseits behindert oder sogar verboten werden. In Ludwigshafen lag die Wahlbeteiligung bei 29,3 %, davon 9,2% ungültig, gültige Stimmen also 26.3%. Die CDU erhielt 41,2% ?? und die SPD 35,5% ?? Und weil keiner der Kandidaten auf über 50% ?? kam, gibt es eine Stichwahl. Eine ganz normale, demokratische Wahl? Glückwunsch an den Innenminister ;-)

Stefan | Di., 23. September 2025 - 13:49

Irgendwie kommt es jedem klar denkenden Bürger in diesem Land langsam vor, als wäre die ganze Politik in diesem, ein Bärendienst an der Bevölkerung.
Diejenigen die sich ständig die Macht erschleichen, indem sie die Opposition mit unlauteren Mitteln zu verhindern versuchen, regieren obendrein mit ihren desaströsen Wahlergebnissen, als wären sie die Könige Deutschlands und Europas.
Es stellt sich somit lediglich noch die Frage, wie lange noch ???
Vielleicht erleiden diese Leute ja wie in der griechischen Mythologie, ewige Strafen im Tartaros als Konsequenz ihrer Verbrechen, die von Hybris,Machtmissbrauch und Verletzung göttlicher oder moralischer Ordnungen geprägt sind.
Jedenfalls stoppt der Wähler diesen Zustand nur indem er die AfD in Regierungsverantwortung bringt, damit diese zeigen kann, was sie drauf hat und besser macht.
So darf es hierzulande in keinster Weise weitergehen,denn wo Unrecht zu Recht wird, wird meistens Widerstand zur gefühlten Bürgerpflicht und wo sowas endet ...

A. Brand | Di., 23. September 2025 - 13:56

Wann begreift diese Gesellschaft denn endlich, daß Linke weder liberal noch demokratisch sind?! Je weiter links auf der politischen Skala, desto eindeutiger ist dieser Zusammenhang.

Es geht den Linken sowohl um die Demokratie als auch die Liberalität, allerdings nicht im Sinne der Rettung/Erhaltung beider, sondern im Gegenteil, deren Abschaffung!

Linke Ideologien basieren IMMER auf Zwang und Unfreiheit, weder respektieren noch kennen sie die Rechte und die Freiheiten des Individuums, ihnen geht es immer nur um das „Kollektiv“! Das Individuum kann und darf keinen Einfluß auf die Politik haben, denn die linke Ideologie gibt die Richtung vor!

Es wird Zeit, daß dieser Zusammenhang, auch hier beim Cicero, verstanden wird, Linke KÖNNEN keine Demokratie - NIEMALS!

Ansonsten sieht der ÖRR/SWR „vielfältig Gründe“ für die niedrige Wahlbeteiligung, der Hauptgrund ist aber: „Die Stadt blutet finanziell aus.“ Vom Angriff der „Etablierten“ auf die Demokratie wird nichts erwähnt!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.