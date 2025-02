Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Botschafter a.D. Rüdiger Lüdeking war während seiner Zeit im Auswärtigen Dienst (1980 - 2018) in verschiedenen Verwendungen, u.a. als stv. Beauftragter der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle und Botschafter bei der OSZE, mit Fragen der Sicherheits- und Rüstungskontrollpolitik intensiv befasst.

Schwierige politische Debatten liegen hinter uns, Debatten, die nicht nur die Schärfe des deutschen Wahlkampfes sondern auch die zunehmende Polarisierung der innenpolitischen Auseinandersetzung deutlich machten. Und dies in einer Zeit des Umbruchs, in denen es auch uns darum gehen muss, uns nicht in wohlfeilen, selbstgerechten Kontroversen zu ergehen, sondern im Bewusstsein der heraufziehenden, ggfls. auch unseren Wohlstand mindernden Veränderungen mit Entschiedenheit und Führungswillen unsere Interessen zu vertreten.

Vor einigen Tagen wurde der Mahnung von NRW-Ministerpräsident Wüst zur Mäßigung in der Migrationsdebatte große Aufmerksamkeit in den Medien geschenkt. Seine Äußerung, dass man nie ausschließen solle, dass der andere auch recht haben könne, wird dabei besonders betont. Ist dies nicht eine Selbstverständlichkeit? Aber nein, es lässt sich vielmehr eine arrogante ideologische Verblendung feststellen, die einerseits moralischer Empörung entspringt, andererseits jedoch Realitäten und sich daraus ergebende Handlungserfordernisse außer Acht lässt.