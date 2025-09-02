- Mehr Transparenz über den Hintergrund von Straftätern ist notwendig
In der Kriminalitätsstatik wird lediglich zwischen deutschen und „nichtdeutschen“ Tatverdächtigen unterschieden. Der Migrationshintergrund wird ausgeklammert. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will das zumindest bei Doppelstaatlern ändern. Schon das stößt auf Kritik von links.
„Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit.“ Ob dieser Satz tatsächlich von Kurt Schumacher, dem ersten SPD-Vorsitzenden nach dem Krieg, stammt, ist umstritten. Jedenfalls wird er gern zitiert. Zudem kann es nicht schaden, die Fakten zu kennen, wenn man über politische Lösungen nachdenkt.
Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) will sich jedenfalls nicht damit zufriedengeben, Straftäter nur in Deutsche und Ausländer einzuteilen. Deshalb sollen rückwirkend zum 1. Juli auch doppelte Staatsbürgerschaften erfasst werden. „Wer die Realität sehen will, muss sie auch messen“, sagte Reul der Rheinischen Post. Zudem könnten mehrere Staatsangehörigkeiten Anhaltspunkte für Fluchtmöglichkeiten sein.
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.