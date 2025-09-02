Polizeieinsatz nach einer Schlägerei im Clanmilieu in Essen
Viele Mitglieder krimineller Clans haben einen deutschen Pass: Polizeieinsatz nach einer Schlägerei im Clanmilieu in Essen / picture alliance/dpa/Markus Gayk | Markus Gayk

NRW-Innenminister Reul und Doppelstaatler Mehr Transparenz über den Hintergrund von Straftätern ist notwendig

In der Kriminalitätsstatik wird lediglich zwischen deutschen und „nichtdeutschen“ Tatverdächtigen unterschieden. Der Migrationshintergrund wird ausgeklammert. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will das zumindest bei Doppelstaatlern ändern. Schon das stößt auf Kritik von links.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 2. September 2025 5 min

Hugo Müller-Vogg

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

„Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit.“ Ob dieser Satz tatsächlich von Kurt Schumacher, dem ersten SPD-Vorsitzenden nach dem Krieg, stammt, ist umstritten. Jedenfalls wird er gern zitiert. Zudem kann es nicht schaden, die Fakten zu kennen, wenn man über politische Lösungen nachdenkt.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) will sich jedenfalls nicht damit zufriedengeben, Straftäter nur in Deutsche und Ausländer einzuteilen. Deshalb sollen rückwirkend zum 1. Juli auch doppelte Staatsbürgerschaften erfasst werden. „Wer die Realität sehen will, muss sie auch messen“, sagte Reul der Rheinischen Post. Zudem könnten mehrere Staatsangehörigkeiten Anhaltspunkte für Fluchtmöglichkeiten sein.

