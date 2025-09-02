NRW-Innenminister Reul und Doppelstaatler - Mehr Transparenz über den Hintergrund von Straftätern ist notwendig

In der Kriminalitätsstatik wird lediglich zwischen deutschen und „nichtdeutschen“ Tatverdächtigen unterschieden. Der Migrationshintergrund wird ausgeklammert. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will das zumindest bei Doppelstaatlern ändern. Schon das stößt auf Kritik von links.