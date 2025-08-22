- Nordrhein-Westfalens CDU im fatalen Sog der AfD-Verbotsdynamik
Mit unterkomplexen Argumenten folgt die NRW-CDU dem rot-grünen Ruf nach dem AfD-Verbot. Im Kommunalwahlkampf in Köln geht das mit schriftlichen Unterwerfungsgesten einher. Die AfD kann derweil das wichtigste Thema fast allein beackern.
Bei politischen Aussagen sind oft nicht nur der Inhalt und der Absender bedeutsam, sondern auch der Zeitpunkt. Dass am 14. September in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen stattfinden, bei denen die AfD laut Umfragen ihren Stimmenanteil wohl verdreifachen wird (allerdings von mageren 5,2 Prozent bei den Wahlen 2020), könnte also auch ein Motiv dafür sein, dass sich der CDU-Bundestagshinterbänkler Sascha van Beek aus dem nordrhein-westfälischen Wesel nun in Politico so äußert: „Nach allem, was ich von der AfD sehe und höre, führt kein Weg an einem Verbot vorbei. Es darf kein Schnellschuss sein, aber wir dürfen auch nicht ewig öffentlich debattieren.“
Wie sich van Beek das vorstellt? „Vielleicht wäre ein unabhängiger Sonderermittler der richtige Weg, der alles bündelt und vorbereitet. Am Ende gilt: Weniger reden, einfach machen. Wie auch immer.“ Bedenken gegen das Verbot wischt van Beek mit unschlagbaren Argumenten vom Tisch: „Ich beurteile das nicht juristisch oder politikwissenschaftlich, sondern aus Sicht eines Parlamentariers und Familienvaters. Ein Blick auf die Geschichte gibt mir auf jeden Fall Klarheit in meiner Meinung.“ So einfach kann Politik sein, wenn man sich nicht mit langem Reden aufhält – dann braucht man schließlich auch nicht lange nachzudenken. Das hält nur auf. Ein Blick auf die Geschichte reicht.
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.