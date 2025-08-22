„Weniger reden, einfach machen“ - Nordrhein-Westfalens CDU im fatalen Sog der AfD-Verbotsdynamik

Mit unterkomplexen Argumenten folgt die NRW-CDU dem rot-grünen Ruf nach dem AfD-Verbot. Im Kommunalwahlkampf in Köln geht das mit schriftlichen Unterwerfungsgesten einher. Die AfD kann derweil das wichtigste Thema fast allein beackern.