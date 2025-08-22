Köln
Überklebtes CDU-Plakat in Köln, 22.08.2025 / picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS | Stephanie Wunderl

„Weniger reden, einfach machen“ Nordrhein-Westfalens CDU im fatalen Sog der AfD-Verbotsdynamik

Mit unterkomplexen Argumenten folgt die NRW-CDU dem rot-grünen Ruf nach dem AfD-Verbot. Im Kommunalwahlkampf in Köln geht das mit schriftlichen Unterwerfungsgesten einher. Die AfD kann derweil das wichtigste Thema fast allein beackern.

VON FERDINAND KNAUSS am 22. August 2025 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Bei politischen Aussagen sind oft nicht nur der Inhalt und der Absender bedeutsam, sondern auch der Zeitpunkt. Dass am 14. September in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen stattfinden, bei denen die AfD laut Umfragen ihren Stimmenanteil wohl verdreifachen wird (allerdings von mageren 5,2 Prozent bei den Wahlen 2020), könnte also auch ein Motiv dafür sein, dass sich der CDU-Bundestagshinterbänkler Sascha van Beek aus dem nordrhein-westfälischen Wesel nun in Politico so äußert: „Nach allem, was ich von der AfD sehe und höre, führt kein Weg an einem Verbot vorbei. Es darf kein Schnellschuss sein, aber wir dürfen auch nicht ewig öffentlich debattieren.“ 

Wie sich van Beek das vorstellt? „Vielleicht wäre ein unabhängiger Sonderermittler der richtige Weg, der alles bündelt und vorbereitet. Am Ende gilt: Weniger reden, einfach machen. Wie auch immer.“ Bedenken gegen das Verbot wischt van Beek mit unschlagbaren Argumenten vom Tisch: „Ich beurteile das nicht juristisch oder politikwissenschaftlich, sondern aus Sicht eines Parlamentariers und Familienvaters. Ein Blick auf die Geschichte gibt mir auf jeden Fall Klarheit in meiner Meinung.“ So einfach kann Politik sein, wenn man sich nicht mit langem Reden aufhält – dann braucht man schließlich auch nicht lange nachzudenken. Das hält nur auf. Ein Blick auf die Geschichte reicht.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.