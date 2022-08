Es steht gut um den Füllstand der deutschen Erdgasspeicher. Wobei „gut“ in Anbetracht der desolaten geopolitischen Situation wohl nur bedeutet, dass es nicht ganz so schlimm ist wie von den pessimistischen Auguren befürchtet. Der zum 1. September vorgeschriebene Füllstand von 75 Prozent jedenfalls ist bereits jetzt überschritten. Am Sonntagmorgen lag er bei 80,14 Prozent, wie laut dpa aus Daten der europäischen Gasspeicherbetreiber hervorgeht. „Wir kommen mit dem Einspeichern und Sparen gut voran“, so Martin Frank, Geschäftsführer der Trading Hub Europe gegenüber der Rheinischen Post. Er sei sehr zuversichtlich, dass die privaten Haushalte in diesem Winter nicht frieren müssen.