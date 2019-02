Grenell ist der Rammbock, mit dem das Weiße Haus, unterstützt vom amerikanischen Kongress, die Festungsmauern einreißen will, die die Bundesregierung um das Milliardenprojekt errichtet hat. In einem Brief an die am Bau beteiligten Unternehmen droht der Botschafter unverhohlen mit Bestrafung: Firmen, die sich im russischen Energieexportsektor engagieren, beteiligten sich an etwas, „das mit einem erheblichen Sanktionsrisiko verbunden ist“.