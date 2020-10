Vielleicht ist genau dies der Punkt, der Röttgens Kandidatur im Wortsinne so eigenwillig macht. Merz nimmt den Faden seiner politischen Karriere von 2002 wieder auf, als ihn die damalige CDU-Chefin Angela Merkel vom Posten des Fraktionschefs verdrängte. Obwohl raus aus dem aktiven Geschäft, war er doch nie ganz weg. Es ist ein politisches Comeback nach Erfolg in der Wirtschaft und knapp verpasster Chance beim Kampf um den Parteivorsitz 2018. Dass Laschet als mächtiger NRW-Regierungschef nach dem Posten greift, ist geradezu zwingend, liegt in der Natur der politischen Sache. Die Landesfürsten waren immer die Machtreserve der Union, und wer keinen Machtwillen mehr zeigt, ist aus dem Rennen.