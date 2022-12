„Je länger man dann in dieser Blase ist, desto weniger bekommt man noch mit, dass das Leben, das man führt und die Regeln, die man sich gesetzt hat und die Werte, für die man einsteht, vielleicht gar nicht die Einzigen sind, die man annehmen könnte“, sagt Bossong im Cicero-Podcast Politik. Themen des Gesprächs sind auch die Reichsbürger, die „Letzte Generation“ und die Frage wie sie zu Gott und Gendern steht.

Vor knapp einem Jahr hat Bossong ihr Buch „Die Geschmeidigen“ veröffentlicht, in dem sie ihre Generation porträtierte. Dazu gehören Christian Lindner, Annalena Baerbock und Jens Spahn. Nun nach der „Zeitenwende“ zieht sie Bilanz. Zum Glück hätten in diesem zurückliegenden Jahr nicht die Achtundsechziger das Sagen gehabt, sondern vor allem eine pragmatische Generation. Doch sei die Demokratie gefährdet, wenn die Republik in Berliner Selbstbeschäftigung abgleite und die globale Perspektive verliere.

In der Berliner Blase hätten sich manche zu bequem eingerichtet, auch mit einer gewissen moralischen Aufladung. Es sei gefährlich gewesen, in den letzten 20 Jahren vieles zu selbstverständlich genommen zu haben. Jetzt müssten wir wieder lernen, so die Schriftstellerin, über nationale, aber auch über die europäischen Grenzen hinauszudenken. Das zeige sich etwa in der Energiepolitik. „Es bringt nichts, die Atomkraftwerke abzuschalten, um die German Angst zu befriedigen und gleichzeitig dann die CO2-Emissionen ins Ausland zu verlagern“, sagt Nora Bossong.

Das Gespräch wurde am 13. Dezember 2022 aufgezeichnet.



