Stephan Weil ist bester Laune. Im blauen Pullover, darüber das Jackett, steht er an diesem windigen Juli-Abend auf der Brücke der MS Atlantis, die er erfolgreich in die Schleuse des Emder Stadthafens gesteuert hat. Doch dann meldet sich über Funk der Schleusenwärter: Problem mit der Schleuse, Techniker unterwegs. Weil eilt zurück auf Deck, ruft seinen Staatskanzlei-Mitarbeitern und den Journalisten, die ihn auf der Sommerreise begleiten, lachend zu: „Ich war’s nicht!“ Wenig später ist der Schaden behoben, das Schiff läuft in den Hafen ein.

Anfang Oktober wählen die Niedersachsen einen neuen Landtag, und alles sieht danach aus, als könnte der Sozialdemokrat weiterregieren – dann wieder mit einer rot-grünen Mehrheit. Stephan Weil, Ministerpräsident seit 2013 und zuvor sieben Jahre Bürgermeister von Hannover, hat eine Erfolgsstrategie. Dazu gehört, dass zwischen einem Problem und ihm immer noch jemand steht.