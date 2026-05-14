Klingbeil Bas
Lars Klingbeil, Bärbel Bas und Tim Klüssendorf (h.) beim SPD-Bundesparteitag / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Niedergang der SPD Partei der Modernisierungsverweigerer

Der Zustand der deutschen Sozialdemokraten ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis von Realitätsblindheit. Dabei hätte die SPD das Zeug zur Volkspartei. Dafür müsste sie sich allerdings an die Spitze der Reformbewegung stellen.

VON ALEXANDER MARGUIER am 14. Mai 2026 6 min

Alexander Marguier

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Vor der zurückliegenden Bundestagswahl sorgte die damalige SPD-Vorsitzende Saskia Esken mit der Aussage für Verwunderung, dass ihre Partei einen Stimmenanteil von 47 Prozent erreichen könne. Es kam bekanntlich völlig anders, die Sozialdemokraten landeten mit 16,4 Prozent bei einem historischen Allzeit-Tief. Und dennoch hatte Esken recht. Denn die 47 Prozent waren demoskopisch hinterlegt.

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Hans Jürgen Wienroth | Do., 14. Mai 2026 - 18:06

Man kann es nicht oft genug betonen: Die SPD ringt mit der Linkspartei und den Grünen darum, wer das beste sozialistische Konzept hat, dem Wähler am meisten verspricht und der künftigen „neuen Mehrheit“ durch Einbürgerung zu mehr Mitsprache verhilft.

Derweil macht sich ein immer größerer Teil der Menschen im Land Sorgen um den Arbeitsplatz und wer für die ganzen Schulden aufkommen soll. Dass daran zu einem großen Teil auch die EU mit Green Deal, Bürokratie, neuen Verboten (welche die Wirtschaft unmöglich machen) und einer Dank Menschenrechten (und Gericht) nicht begrenzbaren Migration, sowie immer neuer, gemeinsamer Schulden ihren Anteil hat, darf nicht gesagt, erst recht nicht bekannt werden. Die Massen könnten sich gegen das angebliche „Friedensprojekt EU“ auflehnen.

So lange Wahlprognosen innerhalb des o. g. linke Blocks nur hin- und herwandern, die Union hinter der Brandmauer gefangen bleibt, ist die linke Welt in Ordnung. Daran könnte nur eine abs. Mehrheit der AfD etwas ändern.

wenn der Kipppunkt auf Bundesebene 30: 20 erreicht ist, und oder bei den LTWahlen, eine Regierung ohne die AfD nicht rechnerisch zu Stande kommen kann.
I,ü. merkte ich es bereits an, die CSU liegt derzeit unter 5% und käme nur durch eventuelle Direktmandate in den BT. Da sind aus Bayern auch keine Jubelstürme zu erwarten ……
MfG a d Erf. Rep.

Ingo Frank | Do., 14. Mai 2026 - 18:20

mit seiner Agenda 2010 anpackte, meuchelte …..
der ist nicht mehr zu helfen. Zumal durch die Ironie der Geschichte eine Unionskanzlerin deren Früchte einfuhr und dann alles verprasste unter wohliger Teilhabe der Schröder Nachfolger die sich’s unter Merkels Fittichen wohlig gut gehen lies.
Nein die Protagonisten der Ampel und der jetzige Teil der SPD in der GroKo, sind schlicht Intellektuell Überfordert um es höflich auszudrücken.
Mit Kampfparolen wie auf dem letzten DGB Kongress von den SED Altforderen inspiriert. Ist heute kein Blumentopf zu gewinnen.

Wolfgang Borchardt | Do., 14. Mai 2026 - 18:27

geleistet haben, lässt nur allzu berechtigte Zweifel daran zu, dass sie die nunmehr Jahrzehnte andauernden Probleme nicht lösen werden.

Karl-Heinz Weiß | Do., 14. Mai 2026 - 19:01

Das Problem der SPD ist Bärbel Bas. Sie müsste es aus ihrem Wahlkreis am besten wissen, wie Armutszuwanderung (meist aus Bulgarien und Rumänien) in viele Ruhrpott-Städte aussieht. Ihre notorische Realitätsverweigerung ist logisch nicht erklärbar, verhindert aber realistische Politikansätze ihres Co-Vorsitzenden. Klar, dass bisherige SPD-Wähler mit dieser Borderline-Parteiführung nichts anfangen können. Und Kanzler Merz ist zu schwach, um die SPD zur Unterschrift unter eine verbindliche Reformagenda zu zwingen. So wird die Koalition schon in Kürze an der Kranken-, Pflege-und Rentenreform scheitern.

Markus Michaelis | Do., 14. Mai 2026 - 19:15

Das sagt letztlich gar nichts, es ist ein Wieselwort für den Anspruch die Zukunft der Menschheit zu repräsentieren. Man kann gerne über philosophische Grundideen sprechen, auch sehr wichtig - Politik sollte aber immer auch konkret sein, nicht modern. Was will man genau und mit welchem Ziel (so dass man auch korrigieren kann).

Linke, Grüne und SPD zusammen haben in etwa 37%, schöpfen also ihr Potenzial nicht schlecht aus. Dazu noch linkere Teile der CDU. Ich sehe kein Problem in der Ausschöpfung, wie ich überhaupt denke, dass die Parteien insgesamt ganz gut ihre Wähler vertreten.

Wo ich das Problem sehe ist, dass die Parteien+Wähler zunehmend keine Idee haben, wie man damit umgeht, dass die Bürger sehr verschiedene Dinge wollen. Gerade die Linken haben den Anspruch für die Menschheit zu sprechen - was ist das Konzept für die Menschen, die trotzdem andere Dinge wollen?

Theodor Lanck | Do., 14. Mai 2026 - 19:21

Die SPD betreibt Negativauslese beim Personal, wenn seit zwanzig Jahren nach jeder Niederlage die gleichen (oder ähnliche) Personen an der Spitze bleiben. Es gibt zwei Parteien, die die Brandmauer zum Leben brauchen, die SPD und die AfD. Ohne diese "Marktverzerrung" müssten sie sich mit den Realitäten befassen, aber das wäre zu schmerzlich und zu herausfordernd.

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