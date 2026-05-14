Niedergang der SPD - Partei der Modernisierungsverweigerer

Der Zustand der deutschen Sozialdemokraten ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis von Realitätsblindheit. Dabei hätte die SPD das Zeug zur Volkspartei. Dafür müsste sie sich allerdings an die Spitze der Reformbewegung stellen.