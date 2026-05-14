- Partei der Modernisierungsverweigerer
Der Zustand der deutschen Sozialdemokraten ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis von Realitätsblindheit. Dabei hätte die SPD das Zeug zur Volkspartei. Dafür müsste sie sich allerdings an die Spitze der Reformbewegung stellen.
Vor der zurückliegenden Bundestagswahl sorgte die damalige SPD-Vorsitzende Saskia Esken mit der Aussage für Verwunderung, dass ihre Partei einen Stimmenanteil von 47 Prozent erreichen könne. Es kam bekanntlich völlig anders, die Sozialdemokraten landeten mit 16,4 Prozent bei einem historischen Allzeit-Tief. Und dennoch hatte Esken recht. Denn die 47 Prozent waren demoskopisch hinterlegt.
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