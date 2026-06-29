- „Eine von uns“
Die einstige Quereinsteigerin Nicole Hoffmeister-Kraut ist erneut und wider Erwarten Wirtschaftsministerin im Südwesten geworden – gegen den Wunsch von Manuel Hagel, der sie eigentlich loswerden wollte. Ihren Rückhalt verdankt sie vor allem der eigenen Wirtschaft, die sich vehement für sie einsetzte.
Sie ist eine Quereinsteigerin mit Beharrungsvermögen. Nach der Landtagswahl am 8. März hatte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ihren Abschied aus der Politik eigentlich konkret vor Augen. Nun aber startet sie in die nächsten fünf Jahre – entspannt und kämpferisch.
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