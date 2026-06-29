Nicole Hoffmeister-Kraut
Nicole Hoffmeister-Kraut / Foto: Katja Bartolec

Nicole Hoffmeister-Kraut im Portät „Eine von uns“

Die einstige Quereinsteigerin Nicole Hoffmeister-Kraut ist erneut und wider Erwarten Wirtschaftsministerin im Südwesten geworden – gegen den Wunsch von Manuel Hagel, der sie eigentlich loswerden wollte. Ihren Rückhalt verdankt sie vor allem der eigenen Wirtschaft, die sich vehement für sie einsetzte.

VON JOHANNA HENKEL-WAIDHOFER am 9. Juli 2026 4 min

Autoreninfo

Johanna Henkel-Waidhofer ist Korrespondentin für Landespolitik in Baden-Württemberg für mehrere deutsche Tageszeitungen. 

So erreichen Sie Johanna Henkel-Waidhofer:

Zur Artikelübersicht

Sie ist eine Quereinsteigerin mit Beharrungsvermögen. Nach der Landtagswahl am 8.März hatte Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ihren Abschied aus der Politik eigentlich konkret vor Augen. Nun aber startet sie in die nächsten fünf Jahre – entspannt und kämpferisch.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Karl-Heinz Weiß | Do., 9. Juli 2026 - 15:12

Das KI-Potential in BW ist unbestritten dem Visionär Dieter Schwarz und nicht der Ministerin zu verdanken. Die Autoindustrie in "The Länd" steht aktuell am Abgrund, und eine Schließung des Audi-Standorts Neckarsulm und eine Halbierung von Porsche wäre der automobile Super-GAU. Wie schon im Wahlkampf, agiert Manuel Hagel eher unbeholfen und ist auch "stark am Blatt". Auch insgesamt ist das CDU-Potential in BW seit dem selbstzerstörerischen Streit 2005 zwischen Oettinger und Teufel sehr bescheiden.

Walter Bühler | Do., 9. Juli 2026 - 15:32

... trocken zu legen, den sie selbst fleißig gefüllt hat. Nun ja, es ist wahrscheinlich wirklich so katastrophal mit dem Politkernachwuchs, dass es nicht nur im ganzen Land, sondern auch im Ländle nur noch so geht.

Ihren Enthusiasmus in Ehren, Henkel-Waidhofer, - aber wird sich auch in der Wirtschaft ein realer Erfolg einstellen?

Wir werdens bald erfahren (müssen).

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.