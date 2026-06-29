Nicole Hoffmeister-Kraut im Portät - „Eine von uns“

Die einstige Quereinsteigerin Nicole Hoffmeister-Kraut ist erneut und wider Erwarten Wirtschaftsministerin im Südwesten geworden – gegen den Wunsch von Manuel Hagel, der sie eigentlich loswerden wollte. Ihren Rückhalt verdankt sie vor allem der eigenen Wirtschaft, die sich vehement für sie einsetzte.